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Ця іграшка була майже у кожного, а нині вона коштує тисячі гривень (фото)

Які іграшки можна вигідно продати (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Деякі старі іграшки, які були майже в усіх у дитинстві, може виявитися неймовірною цінними. Нині фігурки та "солдатики" коштують тисячі гривень, адже їх збирають колекціонери.

Яка іграшка може принести вам гроші, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Violity.

Як виглядає цінна іграшка

Так, продавець з міста Рівне розмістив на онлайн-аукціоні свій лот - стару іграшку-фігурку "Сидячий Бик". У минулому вони були дуже популярними, а нині мають свій номер у каталозі Шуллера, де зібрано усі цінні та цікаві фігурки індіанців-ковбоїв.

За скільки можна продати старі фігурки (фото: violity.com)

Іграшку зробили у період з 1965 по 1985 роки. Фігурка у гарному стані та має цікаву особливість, яка робить її цінною.

"Штани пофарбовані в сірий колір, що виділяє цю фігурку як вкрай рідкісну і дорогу серед колекціонерів! Низ палиці був відломаний і якісно відремонтований!", - пояснив продавець.

За скільки можна продати старі фігурки (фото: violity.com)

Скільки коштують старі фігурки

Як виявилося, за свою іграшку продавець хочу отримати принаймні 4 тисячі 200 гривень. Втім, якщо фігурка зацікавить колекціонерів, за неї можуть заплатити набагато більше.

Скільки коштують старі фігурки (скріншот)

За лотом вже стежить чотири людини. Ймовірно, фігурка "піде з молотка" та принесе власнику тисячі гривень.

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