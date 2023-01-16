Така гречка значно корисніша: експертка розповіла правду про крупу

Яка гречка корисніша

Мова йде про необроблену, зелену гречку. На неї не впливали високі температури, так як на темну, яку продають вже напівготовою.

Експертка каже, що в несмаженій гречці – максимум користі. Так, у 100 грамах крупи міститься денна норма вітамінів групи В і вітаміну Е.

Не гречкою єдиною

Так само значно кориснішою є звичайна вівсянка, а не її оброблена версія для швидкого приготування – крупа "Геркулес".

Адже у цільному, недробленому вівсі, яке проходить мінімальну хімічну обробку, зберігаються всі цінні частини зерна (ендосперми, зародки, висівки) і вітаміни.

Цікавою крупою є полба – різновид пшениці, в якій менше гліадіну.

Гліадін – підтип глютену, який зазвичай і є причиною непереносності глютену.

Самого глютену теж в полбі менше, ніж в пшениці.

Фото: instagram.com/mazurik.nataliya