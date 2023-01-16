Така гречка значно корисніша: експертка розповіла правду про крупу

Крупи - корисний продукт, який є частиною щоденного раціону українців. Але в деяких випадках обробка може зменшити їх харчову цінність. Так трапляється з гречкою, вівсом і не тільки.
Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталія Мазурик.
Мова йде про необроблену, зелену гречку. На неї не впливали високі температури, так як на темну, яку продають вже напівготовою.
Експертка каже, що в несмаженій гречці – максимум користі. Так, у 100 грамах крупи міститься денна норма вітамінів групи В і вітаміну Е.
Так само значно кориснішою є звичайна вівсянка, а не її оброблена версія для швидкого приготування – крупа "Геркулес".
Адже у цільному, недробленому вівсі, яке проходить мінімальну хімічну обробку, зберігаються всі цінні частини зерна (ендосперми, зародки, висівки) і вітаміни.
Цікавою крупою є полба – різновид пшениці, в якій менше гліадіну.
Гліадін – підтип глютену, який зазвичай і є причиною непереносності глютену.
Самого глютену теж в полбі менше, ніж в пшениці.
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