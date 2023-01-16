Такая гречка гораздо полезнее: эксперт рассказала правду о крупе

Какая гречка полезнее

Речь идет о необработанной, зеленой гречихе. На нее не влияли высокие температуры, так как на темную, которую продают уже полуготовой.

Эксперт говорит, что в нежареной гречке – максимум пользы. Так, в 100 г крупы содержится дневная норма витаминов группы В и витамина Е.

Не гречкой единственной

Так же значительно полезнее обычная овсянка, а не ее обработанная версия для быстрого приготовления – крупа "Геркулес".

Ведь в цельном, недробленом овсе, проходящем минимальную химическую обработку, хранятся все ценные части зерна (эндоспермы, зародыши, отруби) и витамины.

Интересной крупой является полба – разновидность пшеницы, в которой меньше глиадина.

Глиадин – подтип глютена, который обычно является причиной непереносимости глютена.

Самого глютена тоже в полбе меньше, чем в пшенице.

Фото: instagram.com/mazurik.nataliya