Така ж ефективність? 9 продуктів, якими можна замінити WD-40

Бджолиний віск

Бджолиний віск є натуральною альтернативою WD-40. Тонкого шару достатньо, щоб змастити різноманітні предмети домашнього вжитку, наприклад, механізм шухляд, віконні рами, дверні петлі та петлі шаф.

Це завдяки його густій текстурі, яка також допомагає захистити дрібні інструменти. Просто нанесіть бджолиний віск на метал і видаліть залишки за допомогою щільної тканини.

Мінеральна олія

Мінеральну олію можна використовувати в побуті по-різному: від зволожувального крему для шкіри до засобу для чищення дерев'яних обробних дощок.

Вона чудово підходить для змащування липких деталей, видалення залишків і бруду, а також для захисту металевих інструментів від іржі.

Мастило для сантехніки

Якщо ви нещодавно робили ремонт у ванній кімнаті, ймовірно, у вас залишилося мастило для сантехніки на силіконовій основі.

Ця речовина використовується сантехніками для змащування різних деталей, таких як крани та інші прилади. Це універсальне рішення для скрипучих кранів або інших металевих деталей.

Літієве мастило для механізмів

Таке мастило можна знайти в деяких гаражах і домашніх майстернях, воно широко використовується в автомобільній промисловості для змащування різних деталей, таких як шасі, дверні петлі і засувки.

Цей засіб також не піддається корозії, термостійкий і має хорошу адгезію до металу. Тому це чудова альтернатива WD-40 для робіт з металевими деталями, наприклад, для змащування гаражних воріт.

Вазелін

Як і WD-40, вазелін є універсальним і необхідним домашнім засобом. Хоча його зазвичай використовують для боротьби із сухістю шкіри та потрісканими губами, масляниста, липка текстура вазеліну робить цей засіб непоганою альтернативою WD-40.

Наприклад, вазелін можна використовувати як засіб для видалення іржі з металевих інструментів або змащувати ним дверні петлі.

Засіб для видалення іржі

Оскільки іржа є причиною заклинювання деяких петель і дверних гвинтів, засіб для видалення іржі буде ідеальним інструментом для відновлення цих деталей.

Це чудовий замінник, навіть якщо іржавіння відсутнє на металі. Крім того, ця рідина також запобігає корозії.

Кокосове масло

Цей продукт домашнього вжитку має безліч цікавих властивостей - як кулінарна олія, а також як косметичний засіб, це продукт, який варто тримати вдома.

Крім того, кокосова олія відрізняється своєю природною текстурою, яка більше схожа на вазелін. Тож вона простіша у використанні та більш чиста, ніж інші олії.

Кулінарна олія

Важко знайти комору без олії - чи то оливкова олія, чи то ріпакова або соняшникова.

Використання олії виходить далеко за межі кухні - завдяки своїй жирній текстурі, кулінарна олія може діяти як чудове мастило для металевих деталей.

Всього одна-дві краплі можуть усунути скрип дверних петель, повернути блиск приладам з нержавіючої сталі або видалити етикетки, що відклеїлися.

Кулінарний спрей

Ще одна чудова альтернатива - антипригарний кулінарний спрей. Він поєднує в собі склад кулінарної олії та легкий спосіб нанесення у вигляді спрею.

Крім того, кулінарним спреєм легше і зручніше покривати поверхні, ніж кулінарною олією. Спрей допоможе змастити деталі, відполірувати метал, послабити заклинювання замків і полагодити скрипучі гаражні ворота.