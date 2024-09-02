Такая же эффективность? 9 продуктов, которыми можно заменить WD-40

Пчелиный воск

Воск пчелиный является натуральной альтернативой WD-40. Тонкого слоя достаточно, чтобы смазать разнообразные предметы домашнего обихода, например механизм ящиков, оконные рамы, дверные петли и петли шкафов.

Это благодаря его густой текстуре, также помогающей защитить мелкие инструменты. Просто нанесите пчелиный воск на металл и удалите остатки с помощью плотной ткани.

Минеральное масло

Минеральное масло можно использовать в быту по-разному: от увлажняющего крема для кожи до средства для чистки деревянных разделочных досок.

Оно отлично подходит для смазки липких деталей, удаления остатков и грязи, а также для защиты металлических инструментов от ржавчины.

Смазка для сантехники

Если вы недавно делали ремонт в ванной комнате, вероятно, у вас осталась смазка для сантехники на силиконовой основе.

Это вещество используется сантехниками для смазки различных деталей, таких как краны и другие приборы. Это универсальное решение для скрипучих кранов или других металлических деталей.

Литиевая смазка для механизмов

Такую смазку можно найти в некоторых гаражах и домашних мастерских, она широко используется в автомобильной промышленности для смазки различных деталей, таких как шасси, дверные петли и задвижки.

Это средство также не подвергается коррозии, термостойкое и имеет хорошую адгезию к металлу. Поэтому это отличная альтернатива WD-40 для работ с металлическими деталями, например, для смазки гаражных ворот.

Вазелин

Как и WD-40, вазелин представляет собой универсальное и необходимое домашнее средство. Хотя его обычно используют для борьбы с сухостью кожи и потрескавшимися губами, маслянистая, липкая текстура вазелина делает это средство неплохой альтернативой WD-40.

К примеру, вазелин можно использовать как средство для удаления ржавчины из металлических инструментов или смазывать ним дверные петли.

Средство для удаления ржавчины

Поскольку ржавчина является причиной заклинивания некоторых петель и дверных винтов, средство удаления ржавчины будет идеальным инструментом для восстановления этих деталей.

Это отличный заменитель, даже если ржавчина отсутствует на металле. Кроме того, эта жидкость также предотвращает коррозию.

Кокосовое масло

Этот продукт домашнего обихода обладает множеством интересных свойств - как кулинарное масло, а также как косметическое средство, это продукт, который следует держать дома.

Кроме того, кокосовое масло отличается своей природной текстурой, больше похожей на вазелин. Оно проще в использовании и более чистое, чем другие масла.

Кулинарное масло

Трудно найти амбар без масла - будь то оливковое масло, рапсовое или подсолнечное.

Использование масла выходит далеко за пределы кухни - благодаря своей жирной текстуре, кулинарное масло может действовать как отличная смазка для металлических деталей.

Всего одна-две капли могут устранить скрип дверных петель, вернуть блеск приборам из нержавеющей стали или удалить отклеившиеся этикетки.

Кулинарный спрей

Еще одна отличная альтернатива - антипригарный кулинарный спрей. Он сочетает в себе состав кулинарного масла и легкий способ нанесения спрея.

Кроме того, кулинарным спреем легче и удобнее покрывать поверхности, чем кулинарным маслом. Спрей поможет смазать детали, отполировать металл, ослабить заклинивание замков и починить скрипящие гаражные ворота.