"Чарівне" мастило WD-40: 10 способів використання засобу в побуті

Аерозольне мастило WD-40, певно, лежить серед інструментів у кожного, хто турбується про стан петель дверей та вікон. Та диво-засіб здобув відомість завдяки універсальності та різноманіттю способів застосування.

Усунути скрипи

Фірмова та найпопулярніша функція WD-40 - змащувати скрипучі петлі. Для цього засіб достатньо розпилити на скрипучі дверні чи віконні петлі, або ж механізм шухляд, щоб зробити відкривання більш плавним і тихим.

Видалити жуйку з взуття

Єдине, що може бути неприємніше, ніж наступити на пережований шматок жуйки, - це спробувати його видалити. Проте WD-40 полегшує цю роботу.

Для цього радять нанести WD-40 безпосередньо на жувальну гумку і зачекати приблизно 30 секунд. Потім слід обережно зішкребти жуйку з взуття тупим ножем, витираючи залишки липкої маси паперовим рушником і повторно наносячи аерозоль за потреби.

Коли вся гумка відклеїться, вимийте підошву невеликою кількістю води з милом і дайте їй висохнути.

Відклеїти етикетки зі скляних банок

В цьому способі такий самий принцип дії, що і в трюку з жуйкою: WD-40 може видалити липкі залишки практично з будь-якої поверхні.

Якщо ви хочете видалити наліпку зі скляних банок, замість звичайної теплої мильної води можна використати мастило, витративши на процес набагато менше часу. Після очищення поверхні виріб також необхідно промити.

Вберегти дерев'яні ручки інструментів від розтріскування

Якщо ви коли-небудь отримували скалки при роботі з лопатою з дерев'яною ручкою, злегка змастіть інструмент WD-40, щоб запобігти проблемі. Мастило збереже деревину зволоженою і захистить її від розколювання на весь час використання

Захистити інструменти від іржі

WD-40 не лише роз'єднує рухомі деталі, що злиплися, але й запобігає утворенню іржі. Якщо ви боїтеся, що невикористані інструменти або металеві прилади покриються іржею, покрийте метал тонким шаром рідини.

Особливо це корисно для садового інвентарю, який зберігається на відкритому повітрі та піддається впливу вологи - такому як лопата, граблі, сапка, пилка тощо.

Повернути блиск неіржавній сталі

Вироби з неіржавної сталі не завжди можна відчистити мийними засобами. Втім, прилади можна спробувати почистити за допомогою WD-40 - нанісши на поверхню трохи засобу. Універсальне мастило також може відполірувати і захистити нержавіючу сталь.

Почистити поверхні від стійкого бруду

WD-40 можна використати для видалення плям з поверхні унітаза, раковини та ванни, які "забарвлюються" мінеральними відкладеннями з жорсткої води - розпорошивши WD-40 безпосередньо на пляму. Після цього необхідно інтенсивно потерти поверхню щіткою або губкою.

Проте не слід використовувати WD-40 замість звичайного засобу для чищення (оскільки WD-40 не може вбити мікроби та бактерії), використовуючи аерозоль лише для видалення специфічних стійких плям.

Крім цього, WD-40 видаляє бруд і кіптяву з різноманітних інструментів для ремонту, а також інструментів для догляду за газоном і садом.

Видалити жирні плями з одягу

Оскільки WD-40 може розщеплювати стійкі клеї, його можна використовувати навіть для видалення жирних плям з одягу.

Щоб видалити пляму, радять нанести засіб на забруднену ділянку, тримаючи пластикову трубку на відстані приблизно 1,25 см від плями. Потім виперіть виріб у звичайному режимі.

Перед тим, як сушити одяг, переконайтеся, що пляма видалена - інакше вона закріпиться. Якщо пляма не зникла після першого нанесення WD-40, радять повторити процедуру.

Приглушити блиск дерев'яної підлоги

Якщо вам не подобається ультраблискучий вигляд поверхні після покриття дерев'яної підлоги поліуретаном, можна спробувати приглушити лак. Для цього слід протерти суху підлогу ганчіркою, злегка змоченою WD-40.

Розм'якшити шкіряне взуття

Нове шкіряне взуття часто буває негнучким, що створює дискомфорт при носінні. Щоб пом'якшити шкіру, можна використати WD-40, рясно розпиливши універсальне мастило на шкіряний матеріал і втерши його у взуття чистою сухою ганчіркою.

WD-40 також може пом'якшити будь-які інші шкіряні вироби та прибрати потертості з боків взуття.