UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Так жила армия бомжей": ВСУ показали заброшенные позиции оккупантов в Харьковской области

Показали запущенные позиции оккупантов в Харьковской области (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Вооруженные силы Украины освободили от российской оккупации почти всю территорию Харьковской области. Когда военные зашли на прежние позиции россиян, то были в шоке от увиденного.

заброшенные

Об этом сообщает пресс-центр Управления стратегических коммуникаций.

На видео видны заброшенные позиции российской армии в лесу Харьковской области и горы мусора, которые сразу бросаются в глаза.

"Вот так жила первая армия бомжей в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Также можно увидеть поваленные деревья, мягкие кресла, которые они украли у мирных жителей и даже холодильник в лесу.

В Харьковской области показали запущенные позиции российских оккупантов (скрин)

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян.

Также мы писали, что украинец рассказал о пытках кафиров в плену.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХарьковВойна в Украине