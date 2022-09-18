В Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян (фото)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал украинского танкиста Shawshank Redemption .

Танк попал в распоряжение украинских военных без видимых повреждений. При этом он был оснащен комплексом средств снижения заметности “Накидка”, который представляет собой набор чехлов из радиопоглотительного материала и секций для покрытия боевой машины.

Отметим, что первая партия Т-90М "Прорыв" была передана российской армии только в 2020 году. Он является модернизированной версией танка Т-90.

Впервые об использовании таких машин на фронте в Харьковской области стало известно в апреле.

Танк Т-90М, захваченный ВСУ (YouTube-канал Shawshank Redemption)