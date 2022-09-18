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В Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян (фото)

Новина українською →
Харьковская область, Воскресенье 18 сентября 2022 22:50
В Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян (фото) Иллюстративное фото: в Харьковской области ВСУ захватили самый современный танк россиян (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

В ходе контрнаступления в Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины захватили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канал украинского танкиста Shawshank Redemption.

Танк попал в распоряжение украинских военных без видимых повреждений. При этом он был оснащен комплексом средств снижения заметности “Накидка”, который представляет собой набор чехлов из радиопоглотительного материала и секций для покрытия боевой машины.

Отметим, что первая партия Т-90М "Прорыв" была передана российской армии только в 2020 году. Он является модернизированной версией танка Т-90.

Впервые об использовании таких машин на фронте в Харьковской области стало известно в апреле.

Танк Т-90М, захваченный ВСУ (YouTube-канал Shawshank Redemption)

Напомним, ранее стало известно, что украинские военные во время деоккупации Изюма уничтожили два российских танка.

Также мы писали, что Генштаб ВСУ показал трофейную технику, которую ВСУ захватили во время наступления в Харьковской области.

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