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"Так жила армія бомжів": ЗСУ показали занедбані позиції окупантів у Харківській області

Показали занедбані позиції окупантів у Харківській області (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Збройні сили України звільнили від російської окупації майже всю територію Харківської області. Коли військові зайшли на колишні позиції росіян, то були шоковані від побаченого.

Про це повідомляє пресцентр Управління стратегічних комунікацій.

На відео видно занедбані позиції російської армії у лісі Харківської області та гори сміття, які одразу впадають в очі.

"От так жила перша армія бомжів на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Також можна побачити повалені дерева, м'які крісла, які вони вкрали у мирних жителів та навіть холодильник у лісі.

У Харківській області показали занедбані позиції російських окупантів (скрін)

Раніше ми повідомляли, що у Харківській області ЗСУ захопили найсучасніший танк росіян.

Також ми писали, що українець розповів про тортури окупантів у полоні.

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