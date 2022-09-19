"Так жила армія бомжів": ЗСУ показали занедбані позиції окупантів у Харківській області

Збройні сили України звільнили від російської окупації майже всю територію Харківської області. Коли військові зайшли на колишні позиції росіян, то були шоковані від побаченого.

Про це повідомляє пресцентр Управління стратегічних комунікацій.

На відео видно занедбані позиції російської армії у лісі Харківської області та гори сміття, які одразу впадають в очі. "От так жила перша армія бомжів на Харківщині", - йдеться у повідомленні. Також можна побачити повалені дерева, м'які крісла, які вони вкрали у мирних жителів та навіть холодильник у лісі. У Харківській області показали занедбані позиції російських окупантів (скрін)