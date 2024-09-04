"Так выглядит ад на земле": Ефросинина эмоционально отреагировала на ракетный обстрел Львова

Известная телеведущая Маша Ефросинина поделилась в сети своими мыслями после ракетных атак на Львов и другие украинские города, которые случились одна за другие за последние несколько дней.

"Меняются только названия городов, где каждый день происходят ракетные атаки. Кажется, именно так выглядит ад на земле. Мои руки уже начали дрожать, когда открываю новости... Сколько пострадавших? Сколько человек погибло? Читаю. Слезы душат, все возможные техники овладения собой не работают", - отметила знаменитость.

Также она поделилась эмоциональным диалогом с подругой о самом большом страхе всех украинцев.

"Вчера я спросила подругу, чего она сейчас больше всего боится. "Что мы завтра не проснемся. Что мы умрем" - ответила она. Отгоняю эту мысль - ну это она преувеличивает. Ну это ее особенность такая - объясняю себе", - продолжила Ефросинина.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Однако и сама телеведущая признается себе, что у нее тоже есть такой страх, даже несмотря на то, что она реагирует на тревоги и прячется "между двумя стенами".

Также Маша Ефросинина поделилась своими ощущениями после прочтения новостей о гибели детей.

"Физически больно воображать, как вчера мальчик собрал рюкзак в школу и уже никогда в нее не пойдет. Как один маленький цветочек послушала на ночь сказочку, и не проснулась - мы все видели этот страшный кадр", - написала телезвезда. У публикации она прикрепила также страшные кадры последствий последних атак.

Ведущая в своем посте призвала всех не забывать о человечности, а также, в отличие от представителей страны-агрессора, не считать убийство способом достижения каких-либо целей.

"Я очень хочу, чтобы в этом трауре и горе мы не потеряли свое человеческое лицо. Чтобы погибшие не становились для нас цифрами, не превращались в сообщения в новостном паблике, которые мы отмечаем грустным смайликом с одной слезой... и пролистываем дальше. Не становились только строчками мертвого текста на сайте", - подчеркнула Мария.

Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)