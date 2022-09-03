"Так работает добро": к сыновьям Тараса Тополи в США приехала полиция с подарками (фото)

В частности, в Нью-Джерси давно существует традиция помогать детям, нуждающимся в поддержке в начале учебного года.

Полицейские принесли Роме и Марку портфели со всеми необходимыми учебными принадлежностями.

"В американском городке, где наши с Алешей дети пошли в школу и в садик, есть традиция. Полицейские делают подарки детям в начале учебного года. Они выбирают по своему усмотрению тех, кому они нужны. В этом году Марко и Роман получили школьные портфели с принадлежностями, подарки полицейские вручили лично", - говорится в сообщении.

Также певец признался, что такое проявление внимания к украинским детям было неожиданным и в то же время очень приятным. Он поблагодарил полицейских за столь важную поддержку.

"Так работает Добро! На одном континенте ты помогаешь деткам, на другом - помогают твоим", - добавил он.

К сыновьям Тараса Тополи, которые начали обучение в США, с подарками пришла полиция (instagram.com/tarastopolia)