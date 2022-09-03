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"Так працює добро": до синів Тараса Тополі у США приїхала поліція з подарунками (фото)

До синів Тараса Тополі у США з подарунками завітала поліція (instagram.com/tarastopolia)
Автор: Тетяна Самарук

Відомий український музикант та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що до двох його синів, які через війну розпочали навчання в американській школі в Нью-Джерсі, 1 вересня завітали поліціянти. Вони принесли дітям подарунки.

Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Зокрема, у Нью-Джерсі давно існує традиція допомагати дітям, які потребують підтримки на початку навчального року.

Поліціянти принесли Ромі та Марку портфелі з усім необхідним навчальним приладдям.

"В американському містечку, де наші з Альошею діти пішли до школи й до садочка, є традиція. Поліціянти роблять подарунки дітям на початку навчального року. Вони обирають на власний розсуд тих, кому вони найпотрібніші. Цього року Марко та Роман отримали шкільні портфелі з приладдям, подарунки поліціянти вручили особисто", - йдеться у повідомленні.

Також співак зізнався, що такий прояв уваги до українських дітей був несподіваним і водночас дуже приємним. Він подякував поліціянтам за таку важливу підтримку.

"Так працює Добро! На одному континенті ти допомагаєш діткам, на іншому - допомагають твоїм", - додав він.

До синів Тараса Тополі, що почали навчання у США, з подарунками завітала поліція (instagram.com/tarastopolia)

Раніше повідомлялося, що Тополя з групою "Антитіла" беруть на піклування дітей загиблих на війні героїв.

Також ми писали, що Співак показував, як рятує українських воїнів з передової.

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Тарас Тополя