"Так малює багато людей": Морозюк висловилась про звинувачення у плагіаті відомого художника

Соня Морозюк прокоментувала звинувачення у плагіаті

Оскільки останні два місяці Соня знаходиться під ретельним прицілом публіки та ЗМІ, то про неї випливають нові факти й насправді вони зовсім не позитивні.

Так, наприклад, нещодавно художницю у мережі звинуватили у плагіаті робіт британсько-американського художника Джеймса Голдкрауна, який почав малювати свої картини задовго до того, як Морозюк стала творцем.

Картини Соні дійсно дуже схожі на роботи закордонного автора, але сама мисткиня так не вважає.

Роботи Джеймса Голдкрауна (фото: instagram.com/jgoldcrown)

"Чесно скажу, не знаю, про якого художника ви кажете, але, напевно, я не стверджувала, що я перша, чиї картини - це надписи на полотнах. Так малюють багато людей, я нікого не сплагіатила, тому що я сама виступаю ярим прихильником того, що за авторські права потрібно боротися. У мене є торговельні марки і я проти того", - каже Морозюк.

Також дівчина зауважила, що надихатися роботами інших художників, або ж її роботами - можна, але потрібно переробляти ці ідеї, доповнювати та робити кращий продукт.

Можливо саме таких методів й дотримується скандальна художниця у своїх роботах. Проте навіть якщо це все плагіат, то він набрав неабиякої популярності в Україні, оскільки саме її картини висіли у центрі Києва.

Також Соня встигла зробити власну виставку "Мазня", промо якої, було розміщено на найдорожчому екрані країни - ТРЦ "Гулівер", і там же було розмальовано її творчістю вхідні двері.

Також дівчина мала нагоду зробити напис на машині відомого українського продюсера Володимира Завадюка і розвісити свої картини, які нині їй відправили назад, в офісі 1+1.

Роботи Соні Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)