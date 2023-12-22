Таємницю картини Рафаеля "Мадона з трояндою", ймовірно, вдалося розгадати

Зображення, яке представляє Діву Марію, Христа, Іоанна Хрестителя та святого Йосипа, вважається шедевром, який викликав інтерес серед поціновувачів мистецтва та експертів упродовж багатьох століть. Ця інтрига обумовлена сумнівами, що виникли у ХІХ столітті щодо його авторства.

Спочатку вважалося, що автором картини був Рафаель. Однак згодом деякі мистецтвознавці припустили, що постать Йосипа не може бути роботою італійського художника.

Суперечки також стосувалися нижньої частини картини, тому що дехто вважав, що її створив інший митець. Для вирішення ситуації було задіяно штучний інтелект. Професор із Університету Бредфорда розробив алгоритм, який використовувався у цьому дослідженні.

ШІ дійшов висновку, що більшість картини належить Рафаелю, проте обличчя Йосипа було намальовано іншим автором. Нижня частина витвору мистецтва, згідно з алгоритмом штучного інтелекту, також "найімовірніше" належить Рафаелю.

Алгоритм ШІ попередньо проаналізував 49 інших робіт цього художника та зміг розпізнати справжні твори з точністю 98 відсотків. Ці результати стали частиною нової статті, опублікованої у журналі Heritage Science.

"Мадонна з трояндою" (фото: The Guardian)