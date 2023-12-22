Тайну картины Рафаэля "Мадонна с розой", вероятно, удалось разгадать

Изображение, которое представляет Деву Марию, Христа, Иоанна Крестителя и святого Иосифа, считается шедевром, который вызвал интерес среди любителей искусства и экспертов на протяжении многих веков. Эта интрига обусловлена сомнениями, возникшими в XIX веке по поводу его авторства.

Первоначально считалось, что автором картины был Рафаэль. Однако впоследствии некоторые искусствоведы предположили, что фигура Иосифа не может являться работой итальянского художника.

Споры также касались нижней части картины, потому что некоторые считали, что ее создал другой художник. Для разрешения ситуации был задействован искусственный интеллект. Профессор из Университета Брэдфорда разработал алгоритм, который использовался в данном исследовании.

ИИ пришел к выводу, что большинство картины принадлежит Рафаэлю, однако лицо Иосифа было нарисовано другим автором. Нижняя часть произведения искусства, согласно алгоритму искусственного интеллекта, также "вероятнее всего" принадлежит Рафаэлю.

Алгоритм ИИ предварительно проанализировал 49 работ этого художника и смог распознать настоящие произведения с точностью 98 процентов. Эти результаты стали частью новой статьи, опубликованной в журнале Heritage Science.

"Мадонна с розой" (фото: The Guardian)