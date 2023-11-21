Таємниця зниклого давньоримського міста: в Італії знайшли скарб із монет та дорогоцінного каміння

На півночі Італії, на місці давньоримського зниклого міста Клатерна, археологи виявили справжній скарб - понад 3000 монет і 50 гем, багато з яких були прикрашені зображеннями давньоримських божеств.

Що відомо про цю знахідку, як виглядають монети, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на заяву італійського Міністерства культури.

Величезна знахідка була зроблена на території зниклого міста Клатерна, в "Північній Помпеї".

За словами заступника державного секретаря Міністерства культури Італії, Клатерна - чарівне місце. Раніше на цій території вже було виявлено форум, вулиці, житла з мозаїкою та римські лазні. А зараз археологам вдалося розкопати тисячі монет зі срібла та бронзи, і десятки дорогоцінного каміння з вигравіруваними зображеннями божеств та архітектурних подій.

Серед знайдених монет є квінарій - рідкісна срібна монета Римської республіки, створену у 97 році до нашої ери. Її виявлення допомогло підтвердити вік споруди – кінець I століття до н.

На монеті детально зображено крилату перемогу на щиті, що лежить на трофеї та є явна присутність напису: ROMA. Це може вказувати на святкування воєнних перемог та зв'язку з римською владою.

Фото: Soprintendenza Bologna

Вчені припускають, що Клатерна була не просто давньоримським містом, а місцем паломництва, центром торгівлі та мала прямі контакти з Римом. А в самому місті існувала спеціальна майстерня, яка виготовляла монети та дорогоцінні камені з гравіюванням.

На дорогоцінному камені є гравіювання богів і важливих споруд, у тому числі й театр, де був знайдений квінарій. Ці знахідки дозволять більше дізнатися про світ древніх римлян, про їх культуру та релігійні переконання, культурні цінності.

Фото: Soprintendenza Bologna

Надалі археологи планують продовжити розкопки та відновити театр для майбутнього використання. Зараз досліджено лише десяту частину території міста.

За деякими даними, Клатерна була заснована на початку II століття до нашої ери. Спочатку це було невелике поселення, яке згодом набуло статусу муніципію, а потім виросло до міста, яке стало столицею області між потоками Ідіце та Сілларо.

Але, як багато міст Римської імперії, Клатерна початку занепадає під час кризи в III столітті. Під впливом економічних і політичних наслідків римських інституцій разом із варварськими вторгненнями, характерними на той час, місце поступово збідніло і демографічно зменшувалася.