Таємниця століття розгадана! Ось навіщо на бюстгальтері спереду бантик

Звідки "ростуть ноги" у бантика

Виявляється, бантики на ліфчику мають дуже давнє походження, коли ще дами носили корсети і танцювали на балах.

Декілька століть тому дівчата носили корсети з бюска – тонких жорстких планок з китового вуса, які надавали виробу потрібну форму.

Минали часи, корсети замінили на бра, але традиційний бантик так і залишився у пікантному місці - між чашечками ліфчика.

"Бюск вставляли в спеціальну кишеню, яку пришивали до передньої частини корсета, і скріплювали конструкцію, що вийшла, бантом. Згодом бюск зник, але бант залишився на бюстгальтерах як декор", – пояснює експертка.

Колись бантом фіксували корсети (фото: pixabay)

Інша версія походження бантика

За ще однією версією, бантик на корсеті колись кріпили, щоб зрозуміти, де зад, де перед (так само як ми зараз залишаємо бірку на светрах і футболках).

Особливо це актуально, коли нема електрики і вдягатися треба при тьмяному світлі свічок чи взагалі на помацки.

Бантик на ліфчику колись виконував важливу функцію (фото: unsplash)