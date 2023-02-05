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Таємниця століття розгадана! Ось навіщо на бюстгальтері спереду бантик

Навіщо на бюстгалтері бантик спереду (фото: pexels)
Автор: Світлана Мащенко

Задумувалися колись, навіщо по центру більшості бюстгальтерів розміщений бантик? Його іноді декорують намистинами, підвісками, логотипами, але окрім декоративної, жодної функції ця мила деталь не несе.

Про це розповіли користувачі ресурсу для обміну інформацією Quora, і ця думка має здоровий сенс.

Звідки "ростуть ноги" у бантика

Виявляється, бантики на ліфчику мають дуже давнє походження, коли ще дами носили корсети і танцювали на балах.

Декілька століть тому дівчата носили корсети з бюска – тонких жорстких планок з китового вуса, які надавали виробу потрібну форму.

Минали часи, корсети замінили на бра, але традиційний бантик так і залишився у пікантному місці - між чашечками ліфчика.

"Бюск вставляли в спеціальну кишеню, яку пришивали до передньої частини корсета, і скріплювали конструкцію, що вийшла, бантом. Згодом бюск зник, але бант залишився на бюстгальтерах як декор", – пояснює експертка.

Колись бантом фіксували корсети (фото: pixabay)

Інша версія походження бантика

За ще однією версією, бантик на корсеті колись кріпили, щоб зрозуміти, де зад, де перед (так само як ми зараз залишаємо бірку на светрах і футболках).

Особливо це актуально, коли нема електрики і вдягатися треба при тьмяному світлі свічок чи взагалі на помацки.

Бантик на ліфчику колись виконував важливу функцію (фото: unsplash)

Також буде цікаво дізнатися, навіщо на трусиках бантик спереду.

Крім того читайте, звідки взялася традиція цокатися келихами під час застілля.

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