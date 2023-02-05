Тайна века разгадана! Вот зачем на бюстгальтере спереди бантик

Откуда "растут ноги" у бантика

Оказывается, бантики на лифчике имеют очень древнее происхождение, когда дамы еще носили корсеты и танцевали на балах.

Несколько веков назад девушки носили корсеты из бюска – тонких жестких планок из китового уса, которые придавали изделию нужную форму.

Проходили времена, корсеты заменили на бра, но традиционный бантик так и остался в пикантном месте – между чашечками лифчика.

"Бюск вставляли в специальный карман, который пришивали к передней части корсета, и скрепляли полученную конструкцию бантом. Впоследствии бюск исчез, но бант остался на бюстгальтерах как декор", – объясняет эксперт.

Когда бантом фиксировали корсеты (фото: pixabay)

Другая версия происхождения бантика

По еще одной версии, бантик на корсете когда-то крепили, чтобы понять, где зад, где перед (равно как мы сейчас оставляем бирку на свитерах и футболках).

Особенно это актуально, когда нет электричества и одеваться надо при тусклом свете свечей или вообще на ощупь.

Бантик на лифчике когда-то выполнял важную функцию (фото: unsplash)