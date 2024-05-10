Таємниці й розслідування: 5 нових книг-трилерів замість безсоння

Убивчий місяць (Ю Несбьо)

Норвезький автор кримінальних трилерів Ю Несбьо пропонує нову зустріч зі своїм культовим героєм - поліцейським детективом Гаррі Голе. Тільки йому під силу впіймати хитромудрого вбивцю, який жорстоко вбиває жінок в Осло. Одна проблема: його звільнили з поліції, він живе й пиячить в Лос-Анджелесі та не планує повертатися до Норвегії.

Але все змінюється, коли під загрозою опиняється життя жінки, яка дуже нагадує колишньому поліціянтові його матір. Гаррі погоджується на пропозицію магната з нерухомості, якого підозрюють у вбивстві дівчат, знайти справжнього злодія за солідний гонорар. Але час вельми обмежений, тож Голе доведеться задіяти усі свої таланти й можливості, допоки жертв маніяка не стало більше.

Обкладинка книги "Убивчий місяць"

Секрет служниці (Фріда МакФадден)

Книга "Секрет служниці" Фріди МакФадден - це продовження відомого психологічного трилера "Служниця". У другій частині читач знову зустрічається зі сміливою Міллі Келловей, яка знову жертвує шансом на нове життя заради відновлення справедливості. Міллі має пляму на репутації, яку старанно приховує, коли наймається покоївкою до заможного подружжя Дугласа та Венді Гарріків.

Прибирання у пентхаусі та готування вишуканих страв майже не обтяжує, та й загалом жодних примх господар не має. Просить лише не турбувати місис Гаррік… Та його пані чомусь не виходить зі спальні, з якої раз у раз долинає плач. Запитань у Міллі більше, ніж відповідей, тож вона вирішує у всьому розібратися.

Обкладинка книги "Секрет служниці"

Ніби ми злодії (М. Л. Ріо)

Увесь світ - театр, а чоловіки й жінки у ньому - актори. Так казав Шекспір. Олівер Маркс вивчав театральне мистецтво в академії. Він якусь зауважив, що його талановиті однокурсники що на сцені, що в житті грають ті самі ролі - лиходій, герой, тиран, спокусниця, - а сам він зазвичай залишався другорядним персонажем чужої постановки.

Та одного разу викладач змушує студентів помінятися ролями. З друзів вони перетворюються на безпринципних суперників. Зрештою стається трагедія: одного із сімох друзів знаходять мертвим, а перед іншим доводиться переконувати поліцію і себе самих у власній невинності. Олівер Маркс відсидів за вбивство десять років. Але чи був він винним? У цьому намагається розібратися детектив Колборн, який і запроторив Олівера до тюрми.

Обкладинка книги "Ніби ми злодії"

Інститут шляхетних убивць (Валерія Малахова)

Уже три вихованки Інституту шляхетних дівчат загинули за дуже загадкових обставин. Маги-дізнавачі встановили: злочини коїть демон. Тож один придворний некромант вирішує до розслідування долучити "темну конячку" - приборкану демоницю. Як і всі інші темні створіння, вона понад усе бажає жити якнайдалі від Безодні. То ж зголошується допомогти. Безліч спраглих очей дивляться з Безодні на світ людей. Лихі сутності бажають тільки одного - убивати!

Так, демонологи, некроманти, маги-дізнавачі протистоять пітьмі. Але іноді цього замало! Тоді у тіло останньої жертви вони вирішують помістили приборкану й "стриножену" демоницю. У слідчих усе під контролем… здається… Зрештою, що може піти не так?..

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Востаннє, коли я збрехала (Райлі Сейгер)

"Дві правди й одна брехня" - гра, в яку повсякчас грали Вів'єн, Наталі, Елісон та Емма в елітному літньому таборі "Соловей". Та однієї ночі ігри та дружба уриваються: Емма крізь сон бачить, як колежанки вислизають із будиночка у темряву ночі. Дівчат так і не знайшли, вони зникли назавжди.

Минуло п'ятнадцять років та Емма, яка стала художницею, постійно повертається подумки до цієї трагедії. На запрошення власниці табору Емма повертається у місце свого дитинства уже як викладачка художньої творчості. Її сподівання розплутати події минулого не виявляються марними: Вів'єн залишила їй підказки. Однак що ближче Емма наближається до розгадки таємниці, то глибше усвідомлює, що правда і брехня з минулого - не завжди такі, якими вона сприймала їх в дитинстві.

Обкладинка книги "Востаннє, коли я збрехала"