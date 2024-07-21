5 таємниць використання гліцерину у побуті від робітника музею

Гліцерин, який часто використовують у медицині, косметиці, харчовій промисловості та сільському господарстві - також гарний помічник у повсякденних побутових справах. Він може перетворити прибирання будинку на легке та приємне заняття.
РБК-Україна (проект Styler) пише про 5 простих і дієвих способів використання гліцерину під час повсякденного прибирання, якими поділився працівник музею з читачами журналу Santé+.
Щоб досягти ідеальної чистоти, додайте кілька крапель гліцерину у відро з водою під час миття підлоги. Цей спосіб не лише глибоко очищує, але й надає поверхням блиск і сяйво.
Приготуйте очисний розчин, змішавши гліцерин з водою, і змочіть у ньому тканину. Протираючи поверхні цією сумішшю, ви зможете запобігти накопиченню пилу на тривалий період, до 10 днів, як це роблять у музеях.
Для обробки плям нанесіть кілька крапель гліцерину, а потім промийте солоною водою. Для стійких плям, таких як чай, кава або шоколад, змішайте гліцерин з сіллю, нанесіть на проблемну ділянку і виперіть через 30 хвилин. Цей ефективний метод видаляє стійкі плями, не пошкоджуючи тканину.
Щоб прибрати подряпини зі шкіряних меблів, протріть їх бавовняною тканиною, змоченою гліцерином. Повторіть цей крок 2-3 рази, щоб досягти оптимальних результатів і відновити красу ваших шкіряних меблів.
Приготуйте розчин, змішавши гліцерин та етиловий спирт у співвідношенні 1:10, і протріть ним вікна. Цей дієвий метод запобігає накопиченню пилу та бруду, забезпечуючи бездоганну чистоту вікон на тривалий час.
Отже, включивши гліцерин у щоденне прибирання, ви зможете не лише скористатися його чистячими властивостями, але й насолодитися тривалим ефектом, що значно спростить ваші домашні справи. А ще він доволі приємно пахне.
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