5 таємниць використання гліцерину у побуті від робітника музею

Робимо підлоги блискучими

Щоб досягти ідеальної чистоти, додайте кілька крапель гліцерину у відро з водою під час миття підлоги. Цей спосіб не лише глибоко очищує, але й надає поверхням блиск і сяйво.

Видалення пилу на тривалий термін

Приготуйте очисний розчин, змішавши гліцерин з водою, і змочіть у ньому тканину. Протираючи поверхні цією сумішшю, ви зможете запобігти накопиченню пилу на тривалий період, до 10 днів, як це роблять у музеях.

Видалення плям з одягу

Для обробки плям нанесіть кілька крапель гліцерину, а потім промийте солоною водою. Для стійких плям, таких як чай, кава або шоколад, змішайте гліцерин з сіллю, нанесіть на проблемну ділянку і виперіть через 30 хвилин. Цей ефективний метод видаляє стійкі плями, не пошкоджуючи тканину.

Догляд за шкіряними меблями

Щоб прибрати подряпини зі шкіряних меблів, протріть їх бавовняною тканиною, змоченою гліцерином. Повторіть цей крок 2-3 рази, щоб досягти оптимальних результатів і відновити красу ваших шкіряних меблів.

Миття вікон

Приготуйте розчин, змішавши гліцерин та етиловий спирт у співвідношенні 1:10, і протріть ним вікна. Цей дієвий метод запобігає накопиченню пилу та бруду, забезпечуючи бездоганну чистоту вікон на тривалий час.

Отже, включивши гліцерин у щоденне прибирання, ви зможете не лише скористатися його чистячими властивостями, але й насолодитися тривалим ефектом, що значно спростить ваші домашні справи. А ще він доволі приємно пахне.