5 тайных способов использования глицерина в быту от работника музея

Глицерин, часто используемый в медицине, косметике, пищевой промышленности и сельском хозяйстве - также хороший помощник в повседневных бытовых делах. Он может превратить уборку дома в легкое и приятное занятие.
РБК-Украина (проект Styler) пишет о 5 простых и действенных способах использования глицерина во время повседневной уборки, которыми поделился работник музея с читателями журнала Santé+.
Чтобы достичь идеальной чистоты, добавьте несколько капель глицерина в ведро с водой во время мытья полов. Этот способ не только глубоко очищает, но и придает поверхностям блеск и сияние.
Приготовьте чистящий раствор, смешав глицерин с водой и смочите в нем ткань. Протирая поверхности этой смесью, вы сможете предотвратить накопление пыли на длительный период, до 10 дней, как это делают в музеях.
Для обработки пятен нанесите несколько капель глицерина, затем промойте соленой водой. Для стойких пятен, таких как чай, кофе или шоколад, смешайте глицерин с солью, нанесите на проблемный участок и постирайте через 30 минут. Этот эффективный метод удаляет стойкие пятна, не повреждая ткань.
Чтобы убрать царапины из кожаной мебели, протрите ее хлопчатобумажной тканью, смоченной глицерином. Повторите этот шаг 2-3 раза, чтобы добиться оптимальных результатов и восстановить красоту вашей кожаной мебели.
Приготовьте раствор, смешав глицерин и этиловый спирт в соотношении 1:10 и протрите им окна. Этот действенный метод предотвращает накопление пыли и грязи, обеспечивая безупречную чистоту окон на длительное время.
Итак, включив глицерин в ежедневную уборку, вы сможете не только воспользоваться его чистящими свойствами, но и насладиться длительным эффектом, что значительно упростит ваши домашние дела. А еще он довольно приятно пахнет.
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