Таємниці попередніх поколінь: що означають символи на українських банкнотах (фото)

1 гривня

На одногривневій купюрі зображено князя та хрестителя Київської Русі Володимира Великого. Трохи позаду нього та ліворуч є частина мініатюри хрещення Десятинної церкви. Ця історична подія, датована 996 роком, згадується у Радзивіллівському літописі.

Лицева сторона 1 гривні (фото: Вікіпедія)

На зворотній стороні основну частину займає зображення Києва, яким він був у 10 столітті. А праворуч можна побачити композицію, яка містить військове знаряддя, хрест та інші елементи декору часів Володимира Великого.

Зворотна сторона 1 гривні (фото: Вікіпедія)

2 гривні

На цій купюрі маємо зображення іншого київського князя Ярослава Мудрого. За ним можна роздивитися його власну срібну монету з гербом.

Крім нього, на монеті є напис, який Ярослав передав своїм синам як мудрість. Вона звучить так: "Якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас".

Лицева сторона 2 гривень (фото: prom.ua)

Зворотна сторона банкноти показує нам здобутки правління Ярослава Мудрого. Зокрема, це Софійський собор і тогочасний збірник законів "Руська правда".

Зворотна сторона 2 гривень (фото: prom.ua)

5 гривень

На банкноті номіналом п'ять гривень маємо зображення видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького. Позаду його портрету не зображено жодних мініатюр чи творінь. Натомість можемо бачити підпис полководця.

Лицева сторона 5 гривень (фото: Вікіпедія)

Інший бік гривні демонструє Іллінську церкву в Суботові. Вона була побудована як родинна усипальня Хмельницьких. У 1664 році гетьманська гробниця була спаплюжена. Польський військовий діяч Стефан Чарнецький пограбував і спалив Суботів.

Також на зворотній стороні можна побачити козацьку зброю та гетьманські клейноди: прапор, булава, бунчук, печатка, комишина, духові труби, чорнильниця, литаври та гармати.

Зворотна сторона 5 гривень (фото: Вікіпедія)

10 гривень

На десятигривневій купюрі відображено портрет іншого українського гетьмана Івана Мазепу. Він був керманичем Лівобережної України в часи, коли та була розділена.

На лицевій стороні, крім обличчя гетьмана, можна роздивитися, його герб та уривок з авторського твору Мазепи "Дума".

"А за віру хоч умріте, і вольностей бороніте", - йдеться в рядках.

Лицева сторона 10 гривень (фото: Вікіпедія)

На іншій же стороні традиційно зображено пам'ятку архітектури, а саме Успенський собор Києво-Печерської лаври. А ще - композицію з атрибутів життєдіяльності та творчості Мазепи: книги, чорнильниця та струнний інструмент торбан.

Зворотна сторона 10 гривень (фото: НБУ)

20 гривень

На цій купюрі зображено людину мистецтва та суспільного життя України - письменника Івана Франка.

Біля нього бачимо уривок із власного твору:

"Земле, моя всеплодющая мати,

Сили, що в твоїй живе глибині,

Краплю, щоб в бою сильніше стояти,

Дай і мені!"

Ця банкнота відрізняється від усіх попередніх наявністю оптично-змінного елементу захисту. Це стилізоване зображення квітки, колір якої змінюється під час споглядання банкноти з різних сторін.

Лицева сторона 20 гривень (фото: Вікіпедія)

А на зворотній стороні можна побачити Львівський оперний театр.

Зворотна сторона 20 гривень (фото: НБУ)