Тайны предыдущих поколений: что означают символы на украинских банкнотах (фото)

1 гривна

На одногривневой купюре изображен князь и креститель Киевской Руси Владимир Великого. Немного позади него и слева часть миниатюры крещения Десятинной церкви. Это историческое событие, датированное 996 годом, упоминается в Радзивилловской летописи.

Лицевая сторона 1 гривны (фото: Википедия)

На оборотной стороне основную часть занимает изображение Киева, каким он был в 10 веке. А справа можно увидеть композицию, содержащую военное орудие, крест и другие элементы декора времен Владимира Великого.

Обратная сторона 1 гривны (фото: Википедия)

2 гривны

На этой купюре есть изображение другого киевского князя Ярослава Мудрого. За ним можно рассмотреть его собственную серебряную монету с гербом.

Кроме него, на монете есть надпись, которую Ярослав передал своим сыновьям как мудрость. Она звучит так: "Якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас".

Лицевая сторона 2 гривен (фото: prom.ua)

Обратная сторона банкноты показывает нам достижения правления Ярослава Мудрого. В частности, это Софийский собор и сборник законов "Руська правда".

Обратная сторона 2 гривен (фото: prom.ua)

5 гривен

На банкноте номиналом пять гривен есть изображение выдающегося украинского гетмана Богдана Хмельницкого. За его портретом не изображено никаких миниатюр или творений. Вместо этого можем видеть подпись полководца.

Лицевая сторона 5 гривен (фото: Википедия)

Другая сторона гривны демонстрирует Ильинскую церковь в Суботове. Она была построена как семейная усыпальница Хмельницких. В 1664 гетманская гробница была осквернена. Польский военный деятель Стефан Чарнецкий ограбил и сжег Суботов.

Также на оборотной стороне можно увидеть казацкое оружие и гетманские клейноды: флаг, булава, бунчук, печать, камышина, духовые трубы, чернильница, литавры и пушки.

Обратная сторона 5 гривен (фото: Википедия)

10 гривен

На десятигривневой купюре изображен портрет другого украинского гетмана Ивана Мазепы. Он был руководителем Левобережной Украины во времена, когда она была разделена.

На лицевой стороне, кроме лица гетмана, можно рассмотреть его герб и отрывок из авторского произведения Мазепы "Дума".

"А за віру хоч умріте, і вольностей бороніте", - говорится в строчках.

Лицевая сторона 10 гривен (фото: Википедия)

На другой же стороне традиционно изображен памятник архитектуры, а именно Успенский собор Киево-Печерской лавры. А еще - композицию с атрибутов жизнедеятельности и творчества Мазепы: книги, чернильница и струнный инструмент торбан.

Обратная сторона 10 гривен (фото: НБУ)

20 гривен

На этой купюре изображен человек искусства и общественной жизни Украины - писатель Иван Франко.

Около него мы видим отрывок из собственного произведения:

"Земле, моя всеплодющая мати,

Сили, що в твоїй живе глибині,

Краплю, щоб в бою сильніше стояти,

Дай і мені!"

Эта банкнота отличается от всех предыдущих наличием оптически-сменного элемента защиты. Это стилизованное изображение цветка, цвет которого меняется при созерцании банкноты с разных сторон.

Лицевая сторона 20 гривен (фото: Википедия)

А на оборотной стороне можно увидеть Львовский оперный театр.

Обратная сторона 20 гривен (фото: НБУ)