Тайны предыдущих поколений: что означают символы на украинских банкнотах (фото)

Банкноты любой валюты и любого номинала можно рассматривать достаточно долго, ведь на них изображено множество символов. И это не просто набор каких-либо отметок. Украинская гривна изображает разные исторические эпохи, а еще находится на одном уровне защиты с ведущими валютами мира.
Что скрывают в себе украинские гривны - подробнее разберемся в материале Styler.
На одногривневой купюре изображен князь и креститель Киевской Руси Владимир Великого. Немного позади него и слева часть миниатюры крещения Десятинной церкви. Это историческое событие, датированное 996 годом, упоминается в Радзивилловской летописи.
Лицевая сторона 1 гривны (фото: Википедия)
На оборотной стороне основную часть занимает изображение Киева, каким он был в 10 веке. А справа можно увидеть композицию, содержащую военное орудие, крест и другие элементы декора времен Владимира Великого.
Обратная сторона 1 гривны (фото: Википедия)
На этой купюре есть изображение другого киевского князя Ярослава Мудрого. За ним можно рассмотреть его собственную серебряную монету с гербом.
Кроме него, на монете есть надпись, которую Ярослав передал своим сыновьям как мудрость. Она звучит так: "Якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас".
Лицевая сторона 2 гривен (фото: prom.ua)
Обратная сторона банкноты показывает нам достижения правления Ярослава Мудрого. В частности, это Софийский собор и сборник законов "Руська правда".
Обратная сторона 2 гривен (фото: prom.ua)
На банкноте номиналом пять гривен есть изображение выдающегося украинского гетмана Богдана Хмельницкого. За его портретом не изображено никаких миниатюр или творений. Вместо этого можем видеть подпись полководца.
Лицевая сторона 5 гривен (фото: Википедия)
Другая сторона гривны демонстрирует Ильинскую церковь в Суботове. Она была построена как семейная усыпальница Хмельницких. В 1664 гетманская гробница была осквернена. Польский военный деятель Стефан Чарнецкий ограбил и сжег Суботов.
Также на оборотной стороне можно увидеть казацкое оружие и гетманские клейноды: флаг, булава, бунчук, печать, камышина, духовые трубы, чернильница, литавры и пушки.
Обратная сторона 5 гривен (фото: Википедия)
На десятигривневой купюре изображен портрет другого украинского гетмана Ивана Мазепы. Он был руководителем Левобережной Украины во времена, когда она была разделена.
На лицевой стороне, кроме лица гетмана, можно рассмотреть его герб и отрывок из авторского произведения Мазепы "Дума".
"А за віру хоч умріте, і вольностей бороніте", - говорится в строчках.
Лицевая сторона 10 гривен (фото: Википедия)
На другой же стороне традиционно изображен памятник архитектуры, а именно Успенский собор Киево-Печерской лавры. А еще - композицию с атрибутов жизнедеятельности и творчества Мазепы: книги, чернильница и струнный инструмент торбан.
Обратная сторона 10 гривен (фото: НБУ)
На этой купюре изображен человек искусства и общественной жизни Украины - писатель Иван Франко.
Около него мы видим отрывок из собственного произведения:
"Земле, моя всеплодющая мати,
Сили, що в твоїй живе глибині,
Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
Дай і мені!"
Эта банкнота отличается от всех предыдущих наличием оптически-сменного элемента защиты. Это стилизованное изображение цветка, цвет которого меняется при созерцании банкноты с разных сторон.
Лицевая сторона 20 гривен (фото: Википедия)
А на оборотной стороне можно увидеть Львовский оперный театр.
Обратная сторона 20 гривен (фото: НБУ)
Раньше мы показывали, как выглядели первые украинские гривневые банкноты.
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