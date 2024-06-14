Таємниці підземного світу. 5 найцікавіших і наймістичніших печер України

Оптимістична

Ця печера занесена до книги рекордів Гіннеса як найбільша гіпсова печера і друга за загальною довжиною печерних ходів. Вона знаходиться на західній околиці села Королівка Тернопільської області.

Сумарна довжина ходів становить понад 267 км і ця печера ще до кінця не розвідана. Вона займає площу близько двох квадратних кілометрів, що зумовлено численністю та звивистістю ходів. Печера сильно замулена глиною, але трапляються сталактити, геліктити, інші натічні утворення.

А ще у цій печері є підземні озера - Мрія, Частинка Бога, П'ятикутне, Пермське, Фріке, Містик, Кишенька та Мікрон. Мікрон претендує на звання найбільшого підземного озера України, його глибина - 5-6 метрів, площа - 500 метрів квадратних, а середня температура - 7 градусів. Крім того, у печері розташований перший в Україні музей скульптур, виліплених із глини, знайденої на дні.

Печера Оптимістична (фото: Вікіпедія)

Атлантида

Печеру Атлантида називають одною з найкрасивіших у світі. Вона знаходиться біля села Завалля Хмельницької області. Складається ця печера з трьох поверхів, всередині можна побачити сталактити та сталагміти, а ще химерні візерунки різних кольорів.

У карстовій печері є окремі зали, галереї, гроти, коридори й в ній можна зустріти кажанів. Кожен зал має свою назву - Маків, Золота осінь, Радості, Сміху. Довжина цієї печери - майже 7500 метрів, площа 3120 метрів квадратних.

Печера Атлантида (фото: Вікіпедія)

Кришталева

Це одна з найбільших гіпсових печер не тільки в Україні, а й у Європі. Вона знаходиться в селі Кривче Тернопільської області. Особливість цієї печери у тому, що в ній підвищена іонізація повітря та води, і абсолютно відсутні патогенні організми. Вважається, що Кришталева печера - гарне місце для лікувальних та рекреаційних цілей.

Вперше ця печера згадується в 1721 році, у книзі монаха єзуїтського ордену Габрієля Жанжинського. Досліджена довжина - 28 км, середня висота - 3 метри. Вона практично суха і легка для проходження. Температура всередині - близько +10 градусів.

Печера Кришталева (фото: Вікіпедія)

Млинки

Ще одна гіпсова печера, яка знаходиться біля села Залісся Тернопільської області. Млинки - еталон гіпсового карсту, це печера являє собою субгоризонтальну порожнину лабіринтового типу. Більшість довгих галерей та залів утворилися в тріщинах.

Довжина печери Млинки - майже 48 кілометрів. Попри 100% вологість, температура всередині - 9 градусів тепла. У більшості галерей стіни рясно вкриті гіпсовими кристалами різних розмірів, забарвлених у білий, жовтий, чорний та червоний кольори, кристалічним снігом, зрідка - геліктитами.

Ця печера - для справжніх екстремалів та любителів адреналіну, бо пересуватися там буде не легко, потрібно протискуватись крізь щілини, повзати на животі, перелазити через кам'яні брили та долати перешкоди.

Кажуть, що на землях, де зараз розташована ця печера, колись було Сарматське море і тому лабіринти утворилися через тріщини на морському дні. Море висохло, а гіпсове лабіринтове дно залишилося.

Печера Млинки (фото: Вікіпедія)

Скитська

Друга назва цієї печери - Гострі Говди. Вона знаходиться неподалік села Звенячин Чернівецької області. Довжина ходів цієї печери перевищує 3,5 кілометри, і вони здебільшого нагадують тріщини. Висота - від 3 до 5 метрів, а ширина - 1-2 метри.

Ходи печери отримали різні назви від спелеотуристів - Закручений лаз Спіраль, найважче місце - Духовка, хід Кончіта, Горло та багато інших.

Особливість цієї печери - гіпсові кристали, різноманітні за формою та відтінками. Але найбільш видовищне - Кришталева зала.

Печера Скитська (фото: Ігор Магновський)