Відпочинок біля озер та річок в Україні: де вже можна купатися

Літній відпочинок вже фактично почався й у спекотні дні українці намагаються побувати біля водойм - озер та річок. І хоча в нашій країні таких місць багато, через війну деякі пляжі відвідувати заборонено. Якщо ви хочете, щоб ваш відпочинок пройшов приємно і без ризиків, ознайомтеся з правилами купання у водоймах.

Що варто знати про відпочинок біля озер та річок в Україні, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Де купатися не варто

Через активні воєнні дії в певних регіонах України, водойми та пляжі можуть бути не придатні для відпочинку. Заборонено відпочивати там, де не проходила перевірка спеціальних служб - має бути перевірено дно водойми та пляжі навколо.

За кожне місце відпочинку відповідальна місцева влада регіону, тож плануючи поїздку на озеро чи річку, дізнайтеся, чи вони відкриті для купання.

Загрози:

Ви можете натрапити на вибухові пристрої, які можуть здетонувати

У воді можуть бути уламки збитих ракет чи шахедів, які впали у воду та становлять небезпеку

Рівень шкідливих речовин може перевищувати норму, але ви можете дізнатися про це тільки згодом

У брудній воді можна легко підчепити шкідливу бактерію чи вірус

Яка температура води є безпечною для купання

Перед зануренням у воду, вам необхідно врахувати стан свого здоров'я і впевнитися, що температура підходить для купання.

Температура +14...+17 градусів підходить для купання загартованим людям без вад здоров'я. Перебувати в такій воді рекомендовано не більше 5-8 хвилин.

Температура води +18...+20 градусів підходить дорослим людям, які є фізично здоровими. Плавати у такій воді рекомендується не більше 10-15 хвилин.

Температура води +21...+22 градуси вважається оптимальною для купання в озерах чи річках. В такій воді можна перебувати до 20 хвилин.

Для дітей та вагітних жінок температура води має перевищувати +22 градуси

Температура води від +24 градуси оптимальна для купання маленьких дітей. А дорослі можуть робити довгі запливи.

При температурі вище +25 градусів плавати приємно, однак є певна небезпека.

Як обрати безпечне місце біля водойм для відпочинку

1. Обирайте водойму, яка вже була перевірена на наявність вибухових предметів чи інших речей, що можуть нести загрозу життю та здоров'ю.

2. Не купайтеся у водоймах, які знаходяться біля промислових підприємств, бо у воду можуть потрапити шкідливі речовини. Те саме стосується водойм, які знаходяться дуже близько до траси або залізниці.

3. Не варто купатися зовсім в диких місцях - є певний ризик для здоров'я та життя

4. Не заходьте у воду, поки температура води не досягла +18 градусів

5. Уважно подивіться на стан води - не варто купатися у час цвітіння води. В такі періоди розмножується велика кількість бактерій та мікроорганізмів, шкідливих для людини.

6. Діти та тварини мають бути під наглядом дорослих щосекунди. На дітей варто вдягати рятувальні жилети.

7. Обраний вами пляж має бути не тільки перевірений, а й бажано, щоб там поблизу був пункт рятувальників та медиків.

8. Після купання у ставку, озері чи річці потрібно прийняти душ з прісної води. Обличчя мити потрібно обов'язково.

9. Не варто купатися в стоячій воді або у річці понад 20 хвилин

10. Не ковтайте воду в озерах, річках та ставках. Попередьте про це дітей.

11. Відмовтеся від купання, якщо на вашому тілі є порізи чи відкриті рани.

12. Не використовуйте воду для водойм для миття продуктів чи рук.

Уважно обирайте місце для відпочинку біля водойм (фото: Getty Images)

Де можна купатися в Україні

Київ

У КМДА повідомили, що пляжного сезону-2024 не буде. З міркувань безпеки, краще обходити стороною зони відпочинку, поблизу яких немає укриття та захисних споруд. Не слід також забувати, що у Києві та Київській області все ще заборонено відвідувати ліси та зелені зони поза межами житлових масивів, через можливе замінування територій. Ця проблема ще довго буде актуальною.

Однак на деяких популярних пляжах будуть облаштовані станції для порятунку. Це стосується: "Веселка", "Дитячий", "Молодіжний", "Верхній", "Наталка", Галерний", "Золотий", "Центральний", "Чорторий", "Троєщина", "Венеція", "Передмістна слобідка", "Пуща-Водиця", "Райдужне", "Вербне" та "Тельбін".

Попри заборону проведення пляжного сезону, фахівці від КМДА виконуватимуть роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарних норм на пляжах і у зонах відпочинку.

Львів

Рятувальники Львівщини рядять ще не купатися у водоймах. Бо їх не перевірили, повідомили надзвичайники області. Зараз поблизу озер та кар’єрів працюють спеціальні комісії. Вони дивляться чи безпечний берег та дно. На початку червня опублікують перелік безпечних водойм. Ймовірно, їх буде 18.

Івано-Франківськ

Станом на 20 травня 2024 року на території Івано-Франківської області до початку літнього періоду планують функціонувати місця масового відпочинку населення:

місто Івано-Франківськ - міське озеро по вул. Гетьмана Мазепи,

село Поляниця - ТК "Буковель",

місто Галич - Галицький міський пляж на лівому березі річки Дністер,

місто Калуш - озеро в міському парку культури та відпочинку ім.І.Франка.

"На вказаних місцях масового відпочинку купання не здійснюватиметься, на водних об’єктах проводитиметься виключно прокат човнів, катамаранів та інше, за винятком озера в туристичному комплексі "Буковель", де планується купальний сезон", - пояснюють у Держпродспоживслужбі та нагадують, що через забруднену воду можуть передаватись інфекційні хвороби, зокрема, гепатит А, холера, ротавірусна та ентеровірусна інфекції, лептоспіроз.

Одеса

Перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов наголосив, що відкриють лише ті пляжі, які будуть відповідати безпековим та санітарним нормам. Тобто матимуть укриття та задовольнятимуть вимоги перевіряючих.

Нагадаємо, що минулого року таких пляжів було шість.

Там можна було перебувати з 08:00 до 20:00:

пляж Калетон

Інклюзивний пляж

муніципальний пляж (район 14 Фонтану)

пляж Ікра

пляж Чайка

муніципальний пляж (район 10 Фонтану)

У 2024 році роботи з підготовки зон для відпочинку біля моря тривають.

Умови відпочинку на пляжах Одеси

Заборонено бути на пляжі:

під час повітряної тривоги (поруч є укриття, місця їхнього розташування мають бути вказані на інформаційному табло пляжів)

у разі виявлення підозрілих предметів

під час шторму в Чорному морі від 2-х балів

на берегових спорудах - пірсах, траверсах, хвилеломах

поза межами зон для купання

На відкритих зонах для купання мають обов’язково бути рятувальний човен і захисні сітчасті огорожі від вибухонебезпечних предметів.

Тернопіль

У Тернополі з 10 червня на двох пляжах розпочнеться купальний сезон. Фахівці Держпродспоживслужби Тернопільщини відібрали зразки ґрунту та води у відпочинковій зоні й порушень не знайшли. Рятувальники безпечні місця для купання обгородили буйками.

З 10 червня у Тернополі офіційно стартує купальний сезон на відпочинково-прогулянковій зоні "Циганка", що розташована на вул. Білецькій та рекреаційно-відпочинковій зоні "Дальній пляж", що на вул. Чумацькій.

Миколаїв

Чиновник Миколаївської ОВА Роман Мамчур, у 2024 році в області діятимуть ті ж обмеження щодо туризму, що й торік.

Відповідно до них, усе морське узбережжя Миколаївщини від Коблевого і до Очаківського мису буде непридатним для купання. Але водночас на інших водоймах області, які не зазнали шкоди від бойових дій та підриву Каховської ГЕС (наприклад, у Тилігульському лимані), купання можуть дозволити.

Також можуть дозволити відпочинок на міському пляжі у Первомайську. Водойму оглянула ДСНС і зараз тривають роботи з благоустрою.

На міському пляжі в Южноукраїнську встановили буйки й там можна відпочивати вже від 25 травня.

Закарпаття

Цей регіон відносно безпечний для відпочинку, тому більшість курортів на озерах та річках будуть працювати цього літа.

Це: Шатські та Солотвинські озера, долина Дністра, Аквапарк "Пляж", Шепільська база відпочинку, зона відпочинку "Бумеранг, "Силомська купальня".

Волинь

У місті Луцьку такі місця діятимуть у Центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки та на Теремнівських водоймах. На пляжах будуть діяти рятувальні пости з плавзасобами та спорядженням для порятунку на воді, а також чергуватимуть плавці-рятувальники.

Також безпечні місця для купання визначили на водоймах у Берестечку, Ковелі, Нововолинську, селищах Турійськ та Любешів. Під час купального сезону відкриють місця відпочинку на озерах Світязь, Пісочне, Велимче і Соминське в Ковельському районі та на озері Добре у Камінь-Каширському районі.

Загалом на пляжах загального користування працюватиме 31 плавець-рятувальник.

Черкаси

Спеціальна робоча група перевірила готовність зон відпочинку біля води.

"Комунальні та приватні пляжі оглянули на наявність рятувальних постів, відповідність санітарно-гігієнічним нормам та комфорту. За результатами обстеження, до відкриття пляжного сезону готові три комунальних пляжі - "Соснівський-1", "Казбетський" і "Митницький". З приватних - пляж комплексу "Бочка", - повідомили в Черкаській міській раді.

На комунальних пляжах щодня працюватимуть рятувальні пости - з 10:00 до 19:00. На "Бочці" також облаштовують рятувальний пост. Там, де таких постів немає (Дахнівський, Робінзон, Живчик тощо), купатися не рекомендують.

Полтава

З 4 червня почався купальний сезон на пляжах річки Ворскла. В цей час на пляжах будуть чергувати рятувальники.

Хмельницький

За інформацією міськради, комунальне підприємство "Парки та сквери міста Хмельницького" забезпечили підготовку міського пляжу до купального сезону та безпечні умови для відпочинку громадян згідно з Правилами охорони життя людей на водних об’єктах.

"Працівники підприємства очистили пісок від сміття, поремонтували обладнання на міському пляжі. Спільно з управлінням комунальної інфраструктури встановили знаки щодо заборони проїзду та стоянки автотранспорту на території пляжу, вигулу та купання собак. Аварійно-рятувальна служба на водних об'єктах організувала водолазне обстеження дна акваторії пляжу з позначенням небезпечних місць попереджувальними написами: "Небезпечно!", "Купатись заборонено!", роботу рятувальних постів, виставила буї в акваторії водного об’єкта", - йдеться у повідомленні.

Також аварійно-рятувальна служба, зазначають у міськраді, здійснюватиме спостереження за акваторією місця масового відпочинку людей і триматиме зв’язок з підрозділами екстреної медичної допомоги населенню, правоохоронними органами, аварійно-рятувальними службами, територіальними органами Державної служби України з надзвичайних ситуацій тощо.