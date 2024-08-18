Тайны Дикого Запада. 15 самых интересных секретов Red Dead Redemption 2

Дикий Запад всегда привлекал своей атмосферой свободы и опасности, а Red Dead Redemption 2 удалось передать эту эпоху с поразительной точностью. Эта игра не только захватывает своими масштабами и деталями, но и хранит множество тайн, которые остаются незамеченными даже самыми внимательными игроками.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CBR , посвященный новостям и обзорам из мира комиксов, кино, телевизионных шоу, игр и поп-культуры.

Поезд-призрак округа Лемойн можно увидеть только в определенное время

Один из лучших секретов, спрятанных на карте Red Dead Redemption 2, можно найти в определенное время и в определенном месте. Игроки должны отправиться в северо-западный регион округа Лемойн в Скарлетт-Медоуз.

Они могут следовать по железнодорожным путям, пока не дойдут до знака, приветствующего посетителей города Лемойн. Это событие может быть вызвано только один раз, так что не пропустите его.

Как только местоположение найдено, игроки должны ждать до 3 часов утра по игровому времени. Поезд не всегда появляется с первой попытки, поэтому игрокам, возможно, придется поспать и подождать следующей ночи. Однако реакция лошади предупредит игроков о прибытии поезда.

Игроки даже могут следить за спектральным поездом в его ночном путешествии в течение короткого периода, прежде чем он снова исчезнет.

Поезд-призрак округа Лемойн (фото: CBR)

Хижина культа самоубийц также стала местом визита НЛО

Rockstar часто добавляет в игры мелкие детали о персонажах, таких как Бигфут. Наиболее распространенным является использование инопланетян и НЛО. Игроки могут столкнуться не с одним, а с двумя разными инопланетными кораблями на протяжении всей Red Dead Redemption 2.

Первая находится на вершине горы Шэнн около двух часов ночи. Вторая появляется после обнаружения культа самоубийц в хижине под названием Hani's Bethel, которую можно найти в Heartlands of New Hanover.

Этот культ самоубийц показывает, что игроки, которые останутся в хижине до 3 часов ночи, станут свидетелями близкой встречи снаружи хижины.

НЛО в RDR 2 (фото: CBR)

Робота Марко Драгича можно найти отдыхающим на краю карты

Игроки встретятся с эксцентричным ученым в Сен-Дени по имени Марко Драгич. Он пригласит Артура Моргана посетить его лабораторию и провести ряд миссий. Эти миссии заканчиваются раскрытием того, что Драгич создал первого робота-автоматона. К сожалению, новаторское изобретение также привело к шокирующей смерти ученого.

Однако это не конец истории Марко Драгича. Игроки могут исследовать горы на дальнем краю карты, чтобы найти тропу. Следуя по этой тропе, они попадут к месту последнего упокоения робота Драгича, который бродил по горам после того, как был оживлен. Эта незначительная деталь завершает историю, позволяя игрокам сделать прекрасную фотографию.

Робот Марко Драгича (фото: CBR)

Сатанинская ритуальная хижина таит в себе странную тайну

Многие секреты Red Dead Redemption 2 вращаются вокруг демонического и оккультного, сj множеством ритуальных мест и сатанинских поклонников, доступных для обнаружения по всей карте.

Одно из них находится в Butcher's Creek, городе, который становится более доступным в поздней игре и заполнен людьми, скрывающимися от длинной руки закона или тех, у кого есть личные вендетты.

К северу от города находится заброшенная и полуразрушенная хижина, которая на первый взгляд кажется обычной. Однако, возвращайтесь туда между 4 и 5 утра, игроки могут увидеть светящуюся красную пентаграмму под усадьбой. Ее точное значение остается загадкой.

Сатанинская ритуальная хижина (фото: CBR)

Игроки могут посетить постоянно меняющийся проклятый дом, чтобы испытать страх

Игроки могут найти полуразрушенную хижину около Caliga Hall в регионе Bayou Nwa карты. Хотя снаружи она выглядит заброшенной в течение многих лет, то, что находится внутри, может шокировать игроков.

Войдя в хижину Bayall Edge, игроки находят полностью меблированный дом с подсказками к сюжету и отсылками к предыдущей игре Red Dead Redemption, которая происходит после событий RDR2.

Нацарапанные заметки раскрывают подсказки о владельце дома и проклятии, наложенном на город Армадилло, которое играет роль в более крупной истории.

Игроки также найдут картины, которые меняются в зависимости от уровня чести персонажа. Центральная картина становится более завершенной с каждым посещением. В конечном итоге она показывает Странного Человека из RDR1, который может появиться в зеркале для незабываемого пугающего прыжка.

Проклятый дом (фото: CBR)

Таинственный дом на холме в Гризлис-Ист похож на дом хоббита

Есть несколько ферм, хижин и локаций, в которые игроки не могут войти. Grizzlies East - это местоположение Mysterious Hill Home, который может показаться более знакомым поклонникам "Властелина колец". Hill Home находится под мшистым холмом в земле, очень похожим на жилища хоббитов из сказки Дж. Р. Р. Толкиена.

Таинственный дом на холме также имеет символ на крыше. Челонский культ, с которым игрок сталкивается несколько раз в ходе игры, также использует этот символ.

Таинственный дом на холме в Гризлис-Ист (фото: CBR)

Человек, считающий себя Люцифером, находится в пещере Дьявола

Скрытый туннель к западу от горы Шэнн, около ранчо Hanging Dog, приводит игроков к уникальному секрету. Войдя в туннель, они сталкиваются с пещерным отшельником, который угрожает им.

Он настаивает на том, что он Дьявол, и он отверг общество много лет назад так же, как общество отвергло его за его убеждения.

Игроки могут несколько раз взаимодействовать с пещерным отшельником, где они в конечном итоге узнают, что он на самом деле не дьявол.

Пещерный отшельник хотел бы быть Люцифером, поэтому он уложил свои волосы так, чтобы они напоминали пару рогов на голове. Это необычная встреча, которую могут легко пропустить большинство фанатов.

Человек-Люцифером (фото: CBR)

Игроки могут отпить из котла ведьмы

Несколько скрытых мест в Red Dead Redemption 2 можно найти только путем интенсивного исследования или по определенным указаниям.

Одно из таких мест - Хижина Ведьмы, которая находится немного выше “N" Амбарино на карте. Игрок отметит ее в своем журнале как “Котел Ведьмы” из-за чана с пузырящейся жидкостью внутри.

Таинственный ворон будет наблюдать за Артуром Морганом (или более поздними персонажами) во время их пребывания в Хижине Ведьмы.

Если они решат выпить из котла, то обнаружат себя полностью освеженными, но перенесенными на большое расстояние от Котла Ведьмы.

Котел Ведьмы (фото: CBR)

Свиноферма Абердина

Неотмеченная хижина в районе Скарлетт-Медоуз округа Лемойн расположена на карте недалеко от железной дороги. После того, как игроки приближаются к хижине, она отображается на карте как Aberdeen Pig Farm. Хозяин пригласит игроков выпить, поесть и пообщаться с женой, хотя не все так дружелюбно, как кажется.

На самом деле они убийцы-воры, которые опаивают, грабят и убивают любого, кому не повезло принять их предложение. Хотя игрок может избежать их темной судьбы и вернуться, чтобы отомстить, это остается одним из самых опасных секретов карты.

К счастью, вы можете вернуть свои деньги и вещи после возвращения, чтобы убить такую пару. Некоторые игроки сохраняют этот побочный квест до самой последней миссии Артура. Когда игра переключается на Джона Марстона, он может вернуться на ферму, убить пару и вернуть деньги Артура.

Свиноферма Абердина (фото: CBR)

Хижина кровавого серийного убийцы

Игроки могут столкнуться со множеством тайн, продвигаясь по таким регионам Дикого Запада, как Нью-Ганновер и Вест-Элизабет. Одну из первых и самых опасных тайн можно найти, только исследуя тело на карте около Валентайна.

Игроки найдут разбросанные части тела вместе с кровавой картой и подсказками.

Как только все места убийств будут найдены, и игроки соберут воедино подсказки карты, они смогут разгадать тайну серийного убийцы. Карта указывает на местонахождение скрытой подземной хижины. Внутри они найдут гротескную коллекцию тел и органов, прежде чем им придется сражаться за свои жизни с кровожадным убийцей.

Хижина кровавого серийного убийцы (фото: CBR)

Игроки могут поговорить с неизвестным существом в секретной пещере Бигфута

Red Dead Redemption 2 содержит несколько отсылок к легенде о Бигфуте в игре. Игроки могут не только найти гигантский скелет, который, как полагают, является йети, в горах, но и уникальную пещеру, скрытую в северных горах Амбарино.

Гигантский камень блокирует вход в пещеру, но игроки все равно могут общаться с таинственным существом, которое, как предполагается, является самим Бигфутом. Вы можете провести два уникальных разговора, второй из которых происходит через три игровых дня после первого.

Пещера Бигфута (фото: CBR)

Пещера Статуй

Игроки, которые совершат путешествие в пещеру, обнаружат, что поездка того стоила, потому что награда в три золотых слитка ждет тех, кто решит загадку статуй. Геймеры могут найти рисунок статуй с решением в Window Rock, но сначала идти туда не обязательно.

Находится пещера к востоку от водопада Доннер рядом с небольшим местом под названием Амбарино. С очень ограниченными деньгами это удобный обходной путь для тех, кто хочет быстро накопить богатство.

Чтобы получить золотые слитки, нажмите кнопки на статуях, держащих 2, 3, 5 и 7 пальцев, хотя у последней статуи только одна рука. Как только это будет сделано правильно, игроки смогут получить золото из статуи в центре круга.

Пещера Статуй (фото: CBR)

В крошечной церкви может обитать призрак, звонящий в колокола

Зайдите в Крошечную церковь, расположенную к востоку от Лакея и к северу от Сен-Дени. Эта область полна ночных обитателей и болотных тварей, поэтому игрокам следует быть начеку.

Небольшое, белое и скромное здание посреди болота, приближающиеся игроки могут услышать церковные колокола задолго до того, как они прибудут на место.

Эти колокола прекратятся, когда прибудет игрок, в то время как сама церковь содержит несколько предметов, включая золотое распятие и алтарь.

Тем не менее, за церковью находится дерево с белыми отметинами, нарисованными на стволе. Находя его, вы слышите слабый звук звона колокола, но никого не видно.

В церкви может быть призрак (фото: CBR)

Медитирующий монах на вершине высокой горы

Red Dead Redemption 2 полна захватывающих секретов. В случае с Медитирующим Монахом, которого можно найти в Grizzlies East, к юго-западу от "R" в названии карты, геймеры могут найти монаха на краю скалы.

Игроки не могут формально взаимодействовать с монахом, но его нахождение дает хорошую возможность медитировать. Мирная и безмятежная обстановка идеально подходит для того, чтобы насладиться визуально впечатляющим миром Red Dead Redemption 2.

Медитирующий монах (фото: CBR)

В Сен-Дени скрывается вампир

Red Dead Redemption не чужда сверхъестественному, будь то пришельцы или все дополнение Undead Nightmare. На ночных улицах Сен-Дени скрывается еще один культовый монстр - вампир! Чтобы увидеть его, игрокам нужно будет найти пять разных фрагментов письма по всему городу.

Эти сообщения написаны на стенах около универсального магазина, театра Фонтана, оружейника, траппера и таверны Дойла. После этого в журнале появится карта, на которой вампир может быть найден между полуночью и 1:00 ночи.

Вампир потребует еще одну жертву. Если игрок противостоит вампиру, вампир может убить его одним ударом. Если это произойдет, вампир больше никогда не появится. Вампира можно убить или связать, и у него есть уникальное и пропускаемое оружие - Изысканный кинжал.

Вампир в Сен-Дени (фото: CBR)