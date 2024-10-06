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Таємні агенти та шпигуни. 5 топових фільмів, які мають подивитися всі фанати бойовиків

Що подивитися з друзями (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Таємне життя, шпигунство, секрети та ризик - фільми з такими сюжетами дуже цікаві. І якщо ви втомилися передивлятися кіно про Джеймса Бонда, познайомтеся з франшизами та просто крутими стрічками, в яких можна побачити ще цікавіші сцени.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 видовищних бойовиків про шпигунів, які варто подивитися хоча б раз у житті.

"Kingsman: Таємна служба"

Епічний бойовик, який вважається культовим, розповість про чоловіка, який став злочинцем, але його вербують. І тоді головний герой стає шпигуном, він має виправдати довіру й довести, що гідний працювати у секретній організації. 

 

"Місія Нездійсненна"

Детективний бойовик став настільки культовим, що вже отримав ще 6 частин. В першій, цій, ви побачите історію про таємного агента, який має виплутатися з дуже небезпечної ситуації. Він - головний підозрюваний у зраді.

 

"Перевага Борна"

Легендарна франшиза складається з 5 частин. І якщо ви вже бачили "Еволюцію Борна", першу частину історії, ця буде для вас цікавою. Втім, якщо ж ви ще не дивилися фільм про Борна, то починайте з самого початку.

 

"Шпигунські ігри"

Історія про таємних агентів вразить вас не лише яскравими сценами. В сюжеті майстерно вплетено чимало інтриг та таємниць. Зокрема, один зі шпигунів вирішив грати проти правил, через що його кохана опинилася в тюрмі.

 

"Павук в павутині"

Цей видовищний бойовик про агента-ветерана розвідки, який вже має йти на пенсію. Він не вірить керівництву та не хоче відходити від справ. І потім він береться за дуже складну місію й має знайти терористів, які влаштовують хімічні атаки. Згодом агент розуміє, що його втягнули в пастку.

 

Нагадаємо, раніше ми називали 7 фільмів для пар.

Окрім цього, вже вийшла добірка цікавих серіалів про магію та містику.

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