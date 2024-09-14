Сюжет - неймовірний. 5 класних фільмів на вечір, які дійсно цікаво дивитися

"Вік Аделайн"

Фільм інтригує з самого початку. На вас чекає історія про жінку, яка раптово "зависла" в одному віці і більше не старіє. Звісно, це здається подарунком долі. Але жінці важко залишатися непоміченою, коли поруч є донька, яка з часом стає старшою за неї.



"Загадкова історія Бенджаміна Баттона"

Культовий фільм, який мало кого залишить байдужим. Фантастична історія розповість про людину, яка народилася не такою, як всі немовлята. Виявилося, його життя ніби почалося з кінця, а тому йому доведеться подолати чимало проблем.

"Якщо тільки"

Мелодрама розповість про трагічну загибель дівчини, життя якої обривається після сварки з коханим. І коли її бойфренд стоїть у палаті та у розпачі каже, що хотів би отримати шанс все змінити, він його отримує.

"Куди приводять мрії"

Цікава стрічка з альтернативною кінцівкою розповість про чоловіка, який має щасливе життя з дружиною та дітьми. Але одного разу все руйнується, він втрачає сина та доньку, а потім помирає сам. І виявляється, що після смерті він отримає шанс все змінити.



"Просте прохання"

А цей фільм "зайде" тим, кому подобаються не тільки класні сюжети, а ще й несподівані фінали. Загадкова жінка, яка раптово зникає, приховує чимало секретів. І їх усе ж розкриють.