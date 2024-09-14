Сюжет - неймовірний. 5 класних фільмів на вечір, які дійсно цікаво дивитися

Якщо ви шукаєте цікавий фільм на вечір - не обов'язково шукати варіант серед нових стрічок. Також можна подивитися класні кінострічки, які вже вийшли, але ви могли їх проґавити.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 фільмів з дійсно класним сюжетом, які можна подивитися на вихідних.
Фільм інтригує з самого початку. На вас чекає історія про жінку, яка раптово "зависла" в одному віці і більше не старіє. Звісно, це здається подарунком долі. Але жінці важко залишатися непоміченою, коли поруч є донька, яка з часом стає старшою за неї.
Культовий фільм, який мало кого залишить байдужим. Фантастична історія розповість про людину, яка народилася не такою, як всі немовлята. Виявилося, його життя ніби почалося з кінця, а тому йому доведеться подолати чимало проблем.
Мелодрама розповість про трагічну загибель дівчини, життя якої обривається після сварки з коханим. І коли її бойфренд стоїть у палаті та у розпачі каже, що хотів би отримати шанс все змінити, він його отримує.
Цікава стрічка з альтернативною кінцівкою розповість про чоловіка, який має щасливе життя з дружиною та дітьми. Але одного разу все руйнується, він втрачає сина та доньку, а потім помирає сам. І виявляється, що після смерті він отримає шанс все змінити.
А цей фільм "зайде" тим, кому подобаються не тільки класні сюжети, а ще й несподівані фінали. Загадкова жінка, яка раптово зникає, приховує чимало секретів. І їх усе ж розкриють.
До слова, раніше ми називали 5 культових бойовиків.
Окрім цього, нещодавно з'явилася добірка нових фільмів про маніяків та серійних вбивць.