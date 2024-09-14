Сюжет - невероятный. 5 классных фильмов на вечер, которые действительно интересно смотреть

"Век Адалин"

Фильм интригует с самого начала. Вас ждет история о женщине, которая внезапно "зависла" в одном возрасте и больше не стареет. Конечно, это кажется подарком судьбы. Но женщине трудно оставаться незамеченной, когда рядом есть дочь, которая со временем становится старше ее.



"Загадочная история Бенджамина Баттона"

Культовый фильм, который мало кого оставит равнодушным. Фантастическая история расскажет о человеке, родившемся не таким, как все младенцы. Оказалось, его жизнь будто началась с конца, а потому ему придется преодолеть немало проблем.

"Если только"

Мелодрама расскажет о трагической гибели девушки, жизнь которой обрывается после ссоры с любимым. И когда ее бойфренд стоит в палате и в отчаянии говорит, что хотел бы получить шанс все изменить, он его получает.

"Куда приводят мечты"

Интересная лента с альтернативной концовкой расскажет о мужчине, у которого счастливая жизнь с женой и детьми. Но однажды все рушится, он теряет сына и дочь, а потом умирает сам. И оказывается, что после смерти он получит шанс все изменить.



"Простая просьба"

А этот фильм "зайдет" тем, кому нравятся не только классные сюжеты, но и неожиданные финалы. Внезапно исчезающая загадочная женщина хранит немало секретов. И их все-таки раскроют.