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Сырные палочки в необычной панировке: оторваться невозможно!

Автор: Анна Шиканова

Сырные палочки сейчас стали очень популярны и их подают в качестве горячей закуски во многих кафе. Такие палочки любят дети, и взрослые и они стоят на одной позиции с нагетсами и снеками.

Но большинство хозяек не берутся за приготовление таких палочек, так как боятся неудач. Как приготовить сырные палочки в необычной панировке – читайте ниже.

На приготовлении вкусных сырных палочек вам понадобится не более 30 минут. Выбирайте для блюда сыр моцарела – он хорошо держит форму, а в горячем виде тягучий и вкусный.

Ингредиенты для панировки можно менять по своему вкусу. Также кулинары рекомендуют экспериментировать со специями и соусами для палочек.

Ингредиенты:

  • Картофельные чипсы – 100 г
  • Мука – 2 ст. ложки
  • Паприка – 1 ч. ложка
  • Сушеный зеленый лук – 2 ч. ложки
  • Сушеный репчатый лук – 1 ч. ложка
  • Соль – по вкусу
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр – 200 г
  • Растительное масло – 1 стакан

Способ приготовления

Чипсы сложите в пакет, плотно завяжите и измельчите с помощью скалки. А потом переместите смесь в широкую и глубокую миску.

Смешайте в другой миске муку и специи. Еще в одной емкости взбейте яйца для панировки.

Сыр нарежьте полосками или кубиками – как вам больше нравится. Обваляйте каждый кусочек в муке, потом окуните его в яйца. А в конце – обваляйте в чипсах. Повторите процедуру еще раз.

Масло разогрейте в глубокой сковороде. Обжаривайте сырные палочки до золотистого цвета 3-5 минут. Переворачивайте, чтобы они прожарились с каждой стороны.

При подаче на стол посыпьте свежей зеленью и приготовьте соус.

Кстати! Самый вкусный соус для сырных палочек считается клюквенный.

Для него понадобится:

  • замороженная клюква 100-120 г
  • Сахар – 50 г
  • Сок апельсина и цедра – 1 шт.

С апельсина снимите цедру и выдавите 100-150 мл сока. Насыпьте в ковшик клюкву, залейте через сито сок, добавьте сахар и цедру. Доведите до кипения и дайте на медленном огне повариться под крышкой 30 минут.

Потом вынимайте цедру и дайте настояться минут 10.

Напомним, ранее мы писали о том, как приготовить гуакамоле из авокадо.

А также рассказывали рецепт морковки по-корейски, которая вкуснее той, что на рынке.

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