Сырные палочки в необычной панировке: оторваться невозможно!

На приготовлении вкусных сырных палочек вам понадобится не более 30 минут. Выбирайте для блюда сыр моцарела – он хорошо держит форму, а в горячем виде тягучий и вкусный.

Ингредиенты для панировки можно менять по своему вкусу. Также кулинары рекомендуют экспериментировать со специями и соусами для палочек.

Ингредиенты:

Картофельные чипсы – 100 г

Мука – 2 ст. ложки

Паприка – 1 ч. ложка

Сушеный зеленый лук – 2 ч. ложки

Сушеный репчатый лук – 1 ч. ложка

Соль – по вкусу

Яйца – 2 шт.

Сыр – 200 г

Растительное масло – 1 стакан

Способ приготовления

Чипсы сложите в пакет, плотно завяжите и измельчите с помощью скалки. А потом переместите смесь в широкую и глубокую миску.

Смешайте в другой миске муку и специи. Еще в одной емкости взбейте яйца для панировки.

Сыр нарежьте полосками или кубиками – как вам больше нравится. Обваляйте каждый кусочек в муке, потом окуните его в яйца. А в конце – обваляйте в чипсах. Повторите процедуру еще раз.

Масло разогрейте в глубокой сковороде. Обжаривайте сырные палочки до золотистого цвета 3-5 минут. Переворачивайте, чтобы они прожарились с каждой стороны.

При подаче на стол посыпьте свежей зеленью и приготовьте соус.

Кстати! Самый вкусный соус для сырных палочек считается клюквенный.

Для него понадобится:

замороженная клюква 100-120 г

Сахар – 50 г

Сок апельсина и цедра – 1 шт.

С апельсина снимите цедру и выдавите 100-150 мл сока. Насыпьте в ковшик клюкву, залейте через сито сок, добавьте сахар и цедру. Доведите до кипения и дайте на медленном огне повариться под крышкой 30 минут.

Потом вынимайте цедру и дайте настояться минут 10.