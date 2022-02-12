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Сирні палички в незвичайній паніровці: відірватися неможливо!

Автор: Анна Шиканова

Сирні палички зараз стали дуже популярні і їх подають як гаряча закуска в багатьох кафе. Такі палички люблять діти, і дорослі й вони стоять на одній позиції з нагетсами та снеками.

Але більшість господинь не беруться за приготування таких паличок, оскільки бояться невдач. Як приготувати сирні палички в незвичайній паніровці – читайте нижче.

На приготуванні смачних сирних паличок вам знадобиться не більше 30 хвилин. Вибирайте для страви сир моцарела - він добре тримає форму, а в гарячому вигляді тягучий і смачний.

Інгредієнти для панірування можна міняти на свій смак. Також кулінари рекомендують експериментувати зі спеціями та соусами для паличок.

Інгредієнти:

  • Картопляні чіпси - 100 г
  • Борошно - 2 ст. ложки
  • Паприка - 1 ч. ложка
  • Сушена зелена цибуля - 2 ч. ложки
  • Сушена ріпчаста цибуля - 1 ч. ложка
  • Сіль - на смак
  • Яйця - 2 шт.
  • Сир - 200 г
  • Рослинна олія - 1 стакан

Спосіб приготування

Чіпси складіть в пакет, щільно зав'яжіть і подрібніть за допомогою качалки. А потім перемістіть суміш в широку і глибоку миску.

Змішайте в іншій мисці борошно і спеції. Ще в одній ємності збийте яйця для панірування.

Сир наріжте смужками або кубиками – як вам більше подобається. Обваляйте кожен шматочок в борошні, потім занурте його в яйця. А в кінці - обваляйте в чіпсах. Повторіть процедуру ще раз.

Масло розігрійте в глибокій сковороді. Обсмажуйте сирні палички до золотистого кольору 3-5 хвилин. Перевертайте, щоб вони присмажилися з кожного боку.

При подачі на стіл посипте свіжою зеленню і приготуйте соус.

До речі! Найсмачніший соус для сирних паличок вважається журавлинний.

Для нього знадобиться:

  • заморожена журавлина 100-120 г
  • Цукор - 50 г
  • Сік апельсина і цедра - 1 шт.

З апельсина зніміть цедру і видавіть 100-150 мл соку. Насипте в кухлик журавлину, залийте через сито сік, додайте цукор і цедру. Доведіть до кипіння і дайте на повільному вогні поваритися під кришкою 30 хвилин.

Потім виймайте цедру і дайте настоятися хвилин 10.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати гуакамоле з авокадо.

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