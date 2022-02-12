Сирні палички в незвичайній паніровці: відірватися неможливо!

Сирні палички зараз стали дуже популярні і їх подають як гаряча закуска в багатьох кафе. Такі палички люблять діти, і дорослі й вони стоять на одній позиції з нагетсами та снеками.
Але більшість господинь не беруться за приготування таких паличок, оскільки бояться невдач. Як приготувати сирні палички в незвичайній паніровці – читайте нижче.
На приготуванні смачних сирних паличок вам знадобиться не більше 30 хвилин. Вибирайте для страви сир моцарела - він добре тримає форму, а в гарячому вигляді тягучий і смачний.
Інгредієнти для панірування можна міняти на свій смак. Також кулінари рекомендують експериментувати зі спеціями та соусами для паличок.
Чіпси складіть в пакет, щільно зав'яжіть і подрібніть за допомогою качалки. А потім перемістіть суміш в широку і глибоку миску.
Змішайте в іншій мисці борошно і спеції. Ще в одній ємності збийте яйця для панірування.
Сир наріжте смужками або кубиками – як вам більше подобається. Обваляйте кожен шматочок в борошні, потім занурте його в яйця. А в кінці - обваляйте в чіпсах. Повторіть процедуру ще раз.
Масло розігрійте в глибокій сковороді. Обсмажуйте сирні палички до золотистого кольору 3-5 хвилин. Перевертайте, щоб вони присмажилися з кожного боку.
При подачі на стіл посипте свіжою зеленню і приготуйте соус.
До речі! Найсмачніший соус для сирних паличок вважається журавлинний.
Для нього знадобиться:
З апельсина зніміть цедру і видавіть 100-150 мл соку. Насипте в кухлик журавлину, залийте через сито сік, додайте цукор і цедру. Доведіть до кипіння і дайте на повільному вогні поваритися під кришкою 30 хвилин.
Потім виймайте цедру і дайте настоятися хвилин 10.
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