Сирні палички в незвичайній паніровці: відірватися неможливо!

Сирні палички зараз стали дуже популярні і їх подають як гаряча закуска в багатьох кафе. Такі палички люблять діти, і дорослі й вони стоять на одній позиції з нагетсами та снеками.

Але більшість господинь не беруться за приготування таких паличок, оскільки бояться невдач. Як приготувати сирні палички в незвичайній паніровці – читайте нижче.

На приготуванні смачних сирних паличок вам знадобиться не більше 30 хвилин. Вибирайте для страви сир моцарела - він добре тримає форму, а в гарячому вигляді тягучий і смачний.

Інгредієнти для панірування можна міняти на свій смак. Також кулінари рекомендують експериментувати зі спеціями та соусами для паличок.

Інгредієнти:

Картопляні чіпси - 100 г

Борошно - 2 ст. ложки

Паприка - 1 ч. ложка

Сушена зелена цибуля - 2 ч. ложки

Сушена ріпчаста цибуля - 1 ч. ложка

Сіль - на смак

Яйця - 2 шт.

Сир - 200 г

Рослинна олія - 1 стакан

Спосіб приготування

Чіпси складіть в пакет, щільно зав'яжіть і подрібніть за допомогою качалки. А потім перемістіть суміш в широку і глибоку миску.

Змішайте в іншій мисці борошно і спеції. Ще в одній ємності збийте яйця для панірування.

Сир наріжте смужками або кубиками – як вам більше подобається. Обваляйте кожен шматочок в борошні, потім занурте його в яйця. А в кінці - обваляйте в чіпсах. Повторіть процедуру ще раз.

Масло розігрійте в глибокій сковороді. Обсмажуйте сирні палички до золотистого кольору 3-5 хвилин. Перевертайте, щоб вони присмажилися з кожного боку.

При подачі на стіл посипте свіжою зеленню і приготуйте соус.

До речі! Найсмачніший соус для сирних паличок вважається журавлинний.

Для нього знадобиться:

заморожена журавлина 100-120 г

Цукор - 50 г

Сік апельсина і цедра - 1 шт.

З апельсина зніміть цедру і видавіть 100-150 мл соку. Насипте в кухлик журавлину, залийте через сито сік, додайте цукор і цедру. Доведіть до кипіння і дайте на повільному вогні поваритися під кришкою 30 хвилин.

Потім виймайте цедру і дайте настоятися хвилин 10.