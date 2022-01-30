Сырники получатся пышными, если их приготовить на этой муке: рецепт идеального завтрака

По словам фудблогерка, она для приготовления сырников использует рисовую муку. В частности, с ним блюдо прекрасно держит форму и не подгорает.

Для приготовления пышных сырников понадобятся следующие ингредиенты:

творог - 305 г;

желток - 1 шт;

Мука рисовая - 4 ч л;

сахар ванильный - 35 г (6-7 ч л);

соль;

мука для обваливания;

оливковое масло для жарки.

Способ приготовления:

Так, сначала к творогу добавьте сахар, соль, желток, муку и все тщательно перемешайте. После этого присыпьте поверхность и сделайте сырные шарики. Также с помощью ножа придайте сырникам форму.

После этого выложите на разогретую и смазанную маслом сковородку и жарьте под крышкой 5-6 минут с каждой стороны.

В конце пруда можно украсить фруктами, джемом или орешками.