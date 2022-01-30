Сирники вийдуть пухкими, якщо їх приготувати на цьому борошні: рецепт ідеального сніданку

За словами фудблогерка, вона для приготування сирників використовує рисову муку. Зокрема, з ним страва чудово тримає форму та не підгорає.

Для приготування пухких сирників знадобляться такі інгредієнти:

сир кисломолочний - 305 г;

жовток - 1 шт;

борошно рисове - 4 ч л;

цукор ванільний - 35 г (6-7 ч л);

сіль;

борошно для обвалювання;

оливкова олія для смаження.

Спосіб приготування:

Так, спочатку до сиру додайте цукор, сіль, жовток, борошно та все ретельно перемішайте. Після цього присипте поверхню та зробіть сирні кульки. Також за допомогою ножа надайте сирникам форму.

Після цього викладіть на розігріту і змащену олією сковорідку та смажте під кришкою 5-6 хвилин з кожного боку.

Вкінці ставу можна прикрасити фруктами, джемом або горішками.