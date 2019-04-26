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Сына Ким Кардашьян экстренно госпитализировали: все подробности

STYLERПроисшествия    26.04.2019 - 22:52
Сына Ким Кардашьян экстренно госпитализировали: все подробности
Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Средний ребенок Ким Кардашьян оказался в больнице

Трехлетний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста оказался в больнице. Его госпитализировали с острым приступом алергии. Об этом сообщила бабушка малыша Крис Дженнер, пишут западные таблоиды.

У Сейнта случился приступ острой аллергической реакции на траву, в которой он игрался. Мальчик начал задыхаться, и его пришлось срочно доставить в больницу. К счастью, врачи смогли вовремя оказать помощь ребенку. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Примерно неделю назад во время поездки в Палм-Спрингс мы обнаружили, что у него может быть аллергия на траву", - рассказала 63-летняя Крис Дженнер.

Отметим, что в звездном семействе случай приступа аллергии не единичный. Так, старший сын сестры Кортни Кардашьян, 9-летний Мейсон, страдает от аллергии на арахисовое масло.

Сына Ким Кардашьян экстренно госпитализировали: все подробности

Сын Ким Кардашьян Сейнт Уэст (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, что в семье звезды реалити-шоу и рэпера воспитываются трое детей: дочь Норт, сын Сейнт и дочь Чикаго, которую выносила суррогатная мать. А сейчас звездное семейство готовится к появлению четвертого малыша, которого также вынашивает другая женщина. 

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян выложила в сеть серию снимков, где ее пятилетняя дочь Норт позирует в ярком необычном для ее возраста образе.

Напомним, ранее Ким Кардашьян в питоновом наряде сверкнула внушительным декольте. Светская львица решила показать поклонникам, как отдыхала на Бали. 

 

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