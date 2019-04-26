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Сина Кім Кардашьян екстрено госпіталізували: усі подробиці

STYLERПодії    26.04.2019 - 22:52
Сина Кім Кардашьян екстрено госпіталізували: усі подробиці
Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Середня дитина Кім Кардашьян опинилася в лікарні

Трирічний син Кім Кардашян і Каньє Уеста опинився в лікарні. Його госпіталізували з гострим нападом алергії. Про це повідомила бабуся малюка Кріс Дженнер, пишуть західні таблоїди.

У Сейнта стався напад гострої алергічної реакції на траву, в якій він грався. Хлопчик почав задихатися, і його довелося терміново доставити в лікарню. На щастя, лікарі змогли вчасно надати допомогу дитині. Зараз його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

"Приблизно тиждень тому під час поїздки в Палм-Спрінгс ми виявили, що у нього може бути алергія на траву", - розповіла 63-річна Кріс Дженнер.

Відзначимо, що в зірковому сімействі випадок нападу алергії не поодинокий. Так, старший син сестри Кортні Кардашян, 9-річний Мейсон, страждає від алергії на арахісове масло.

Сина Кім Кардашьян екстрено госпіталізували: усі подробиці

Син Кім Кардашьян Сейнт Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, що в родині зірки реаліті-шоу і репера виховуються троє дітей: дочка Норт, син Сейнт і дочка Чикаго, яку виносила сурогатна мати. А зараз зоряне сімейство готується до появи четвертого малюка, якого також виношує інша жінка.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашян виклала в мережу серію знімків, де її п'ятирічна дочка Норт позує в яскравому незвичайному для її віку образі.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян в пітоновому вбранні блиснула декольте. Світська левиця вирішила показати шанувальникам, як відпочивала на Балі.

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