Сина Кім Кардашьян екстрено госпіталізували: усі подробиці

Кім Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Середня дитина Кім Кардашьян опинилася в лікарні

Трирічний син Кім Кардашян і Каньє Уеста опинився в лікарні. Його госпіталізували з гострим нападом алергії. Про це повідомила бабуся малюка Кріс Дженнер, пишуть західні таблоїди.

У Сейнта стався напад гострої алергічної реакції на траву, в якій він грався. Хлопчик почав задихатися, і його довелося терміново доставити в лікарню. На щастя, лікарі змогли вчасно надати допомогу дитині. Зараз його життю і здоров'ю нічого не загрожує.

"Приблизно тиждень тому під час поїздки в Палм-Спрінгс ми виявили, що у нього може бути алергія на траву", - розповіла 63-річна Кріс Дженнер.

Відзначимо, що в зірковому сімействі випадок нападу алергії не поодинокий. Так, старший син сестри Кортні Кардашян, 9-річний Мейсон, страждає від алергії на арахісове масло.

Син Кім Кардашьян Сейнт Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

Нагадаємо, що в родині зірки реаліті-шоу і репера виховуються троє дітей: дочка Норт, син Сейнт і дочка Чикаго, яку виносила сурогатна мати. А зараз зоряне сімейство готується до появи четвертого малюка, якого також виношує інша жінка.

Раніше повідомлялося, що Кім Кардашян виклала в мережу серію знімків, де її п'ятирічна дочка Норт позує в яскравому незвичайному для її віку образі.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашьян в пітоновому вбранні блиснула декольте. Світська левиця вирішила показати шанувальникам, як відпочивала на Балі.