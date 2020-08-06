Сын украинского олигарха купил остров в Италии: появились новые детали

Сын украинского олигарха и экс-депутата Верховной Рады Вячеслава Богуслаева купил остров в Италии за 10 миллионов евро. Остров принадлежал девяти пьемонтских и лигурийским семьям, а в давние времена он был в собственности католической церкви.

Остров Галлинара находится в 1,5 км от материка, между городами Альбена и Алассио в Италии. Его площадь небольшая, всего полкилометра в длину и ширину. Итальянские власти отреагировали на покупку острова сыном бывшего владельца компании "Мотор Сич" Александром Богуслаевым.

"Документы о продаже должно проверить Министерство культурного наследия Италии, поскольку остров является природным заповедником с 1989 года и может попадать под ограничения", - сообщает издание IVG.

Как отмечают итальянские власти, остров является важным с туристической точки зрения и им не хочется, чтобы Богуслаев превратил его в закрытую застройку. Кроме того, сделка может быть отменена и Италия может воспользоваться приоритетным правом на приобретение участка.

"Мы сделаем все возможное, чтобы островом такой красоты могли наслаждаться все желающие", - заявил министр культурного наследия и культурной деятельности Италии Дарио Франческини.

Как отметил мэр города Албена Риккардо Томатис, ни одно строительство или другие спекуляции не будут допущены на острове.

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