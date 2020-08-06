Син українського олігарха купив острів в Італії: з'явилися нові деталі

Син українського олігарха та ексдепутата Верховної Ради В'ячеслава Богуслаєва купив острів в Італії за 10 мільйонів євро. Острів належав дев'яти п'ємонтським і лігурійським сім'ям, а в давні часи він був у власності католицької церкви.

Острів Галлинара знаходиться в 1,5 км від материка, між містами Альбена та Алассіо в Італії. Його площа невелика, всього пів кілометра в довжину і ширину. Італійська влада відреагувала на покупку острова сином колишнього власника компанії "Мотор Січ" Олександром Богуслаєвим.

"Документи про продаж має перевірити Міністерство культурної спадщини Італії, оскільки острів є природним заповідником з 1989 року і може підпадати під обмеження", - повідомляє видання IVG.

Як зазначає італійська влада, острів є важливим з туристичної точки зору і їм не хочеться, щоб Богуслаєв перетворив його в закриту забудову. Крім того, угода може бути скасована й Італія може скористатися пріоритетним правом на придбання ділянки.

"Ми зробимо все можливе, щоб островом такої краси могли насолоджуватися усі охочі", - заявив міністр культурної спадщини та культурної діяльності Італії Даріо Франческіні.

Як зазначив мер міста Албена Ріккардо Томатіс, жодне будівництво або інші спекуляції не будуть допущені на острові.

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