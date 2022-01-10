Сын Софии Ротару показал роскошный семейный особняк в снегу (фото)

На нем видно заснеженную территорию дома, на которой много деревьев, а возле дорожки на земле установлены маленькие фонари.

Дом Софии Ротару под Киевом (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)

Отметим, что элитный особняк находится в селе Пятихатки (за Конча-Заспой и рядом с селом Козин). Его площадь составляет 1412 квадратных метров.

София Ротару с семьей (фото: instagram.com/svetika)

Этот дом София Ротару купила еще 16 лет назад. Тогда это был деревянный сруб, который обложили кирпичом, сделав внешний вид более респектабельным.

Дом Софии Ротару под Киевом (скриншот с видео)

На своем участке певица посадила голубые ели и туи. Однажды в одном интервью София Ротару призналась, что очень любит копаться в саду.

Дом Софии Ротару под Киевом (скриншот с видео)