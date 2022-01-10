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Сын Софии Ротару показал роскошный семейный особняк в снегу (фото)

Автор: Роман Мирончук

София Ротару владеет роскошным особняком под Киевом. При этом в период пандемии 74-летняя народная артистка много времени проводит в своем загородном доме, куда также любят приезжать ее родные.

Так сын певицы Руслан Евдокименко опубликовал в Instagram-сториз фото со двора особняка своей известной матери.

На нем видно заснеженную территорию дома, на которой много деревьев, а возле дорожки на земле установлены маленькие фонари.

Дом Софии Ротару под Киевом (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)

Отметим, что элитный особняк находится в селе Пятихатки (за Конча-Заспой и рядом с селом Козин). Его площадь составляет 1412 квадратных метров.

София Ротару с семьей (фото: instagram.com/svetika)

Этот дом София Ротару купила еще 16 лет назад. Тогда это был деревянный сруб, который обложили кирпичом, сделав внешний вид более респектабельным.

Дом Софии Ротару под Киевом (скриншот с видео)

На своем участке певица посадила голубые ели и туи. Однажды в одном интервью София Ротару призналась, что очень любит копаться в саду.

Дом Софии Ротару под Киевом (скриншот с видео)

Кроме этого дома, певица является владелицей четырехкомнатной квартиры в центре Киева, где в гостиной висит люстра из кристаллов Swarovski.

Также у нее есть вилла-гостиница в Крыму, но этой недвижимостью официально владеют ее сын и невестка. Ходили слухи, что она намерена продать свою элитную недвижимость на полуострове. При этом несколько лет назад певица продала квартиру в Ялте, которая находилась возле Черного моря.

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София Ротау