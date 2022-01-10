RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Син Софії Ротару показав розкішний сімейний особняк у снігу (фото)

Автор: Роман Мирончук

Софія Ротару володіє розкішним особняком під Києвом. При цьому в період пандемії 74-річна народна артистка багато часу проводить у своєму заміському будинку, куди також люблять приїжджати її рідні.

Так син співачки Руслан Євдокименко опублікував в Instagram-сторіз фото з двору особняка своєї відомої матері.

На ньому видно засніжену територію будинку, на якій багато дерев, а біля доріжки на землі встановлені маленькі ліхтарі.

Будинок Софії Ротару під Києвом (фото: instagram.com/rus_yevdokymenko)

Зазначимо, що елітний особняк знаходиться в селі П'ятихатки (за Конча-Заспою і поруч з селом Козин). Його площа становить 1412 квадратних метрів.

Софія Ротару з сім'єю (фото: instagram.com/svetika)

Цей будинок Софія Ротару купила ще 16 років тому. Тоді це був дерев'яний зруб, який обклали цеглою, зробивши зовнішній вигляд більш респектабельним.

Будинок Софії Ротару під Києвом (скріншот з відео)

На своїй ділянці співачка посадила блакитні ялини і туї. Одного разу в одному інтерв'ю Софія Ротару зізналася, що дуже любить копатися в саду.

Будинок Софії Ротару під Києвом (скріншот з відео)

Крім цього будинку, співачка є власницею чотирикімнатної квартири в центрі Києва, де у вітальні висить люстра з кристалів Swarovski.

Також у неї є вілла-готель в Криму, але цією нерухомістю офіційно володіють її син і невістка. Ходили чутки, що вона має намір продати свою елітну нерухомість на півострові. При цьому кілька років тому співачка продала квартиру в Ялті, яка знаходилася біля Чорного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
София Ротау