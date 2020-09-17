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Сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева: детали и фото

Киев, Четверг 17 сентября 2020 13:14
Сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева: детали и фото
Сын Шуфрича попал в ДТП в Киеве (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

ДТП с участием Нестора Шуфрича-младшего произошло на пересечении Липской и Институтской

Сын Нестора Шуфрича попал в ДТП в самом центре столицы. На перекрестке улиц Липской и Институтской произошло столкновение двух легковых автомобилей. Один из них принадлежит сыну народного депутата Украины Нестору Шуфричу.

Как информируют "Вартові Еспресо" на своей странице в Facebook, Нестор Шуфрич-младший не является виновником аварии. Второй участник дорожного движения не пропустил его на перекрестке.

"На перекрестке улиц Липской и Институтской не разминулись две машины. Автомобиль Ssang Yong ехал с улицы Липской, не пропустив на перекрестке Mercedes, за рулем которого находился сын Шуфрича, Нестор Несторович", - сказано в сообщении.

В результате столкновения автомобили получили серьезные механические повреждения. К счастью, водители иномарок практически не пострадали.

Сын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева: детали и фотоСын Шуфрича попал в ДТП в центре Киева: детали и фото

Сын Нестора Шуфрича попал в ДТП в Киеве (Фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Стоит отметить, что это не первое ДТП с участием сына Нестора Шуфрича. В 2017 году он сбил пешехода на улице Шота Руставели. Как сообщили позже в пресс-службе нардепа, автомобиль Bentley не принадлежит Нестору Шуфричу-младшему, а был предоставлен автосалоном для съемок клипа.

Однако сына депутата признали виновным в совершении ДТП, которое повлекло серьезные телесные травмы. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отсрочкой на один год от отбывания наказания.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что нардеп Нестор Шуфрич похвастался тем, что убивал животных в Африке и вызвал волну гнева.

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Новости Украины Происшествия ДТПНестор Шуфрич
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