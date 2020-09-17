Син Шуфрича потрапив у ДТП в центрі Києва: деталі та фото

Син Шуфрича потрапив у ДТП в Києві (Колаж РБК-Україна)

ДТП за участю Нестора Шуфрича-молодшого сталася на перетині Липської та Інститутської

Син Нестора Шуфрича потрапив у ДТП в самому центрі столиці. На перехресті вулиць Липської та Інститутської, сталося зіткнення двох легкових автомобілів. Один з них належить синові народного депутата України Нестора Шуфрича.

Як інформують "Вартові Еспресо" на своїй сторінці в Facebook, Нестор Шуфрич-молодший не є винуватцем аварії. Другий учасник дорожнього руху не пропустив його на перехресті.

"На перехресті вулиць Липської та Інститутської не розминулися дві автівки. Автомобіль Ssang Yong їхав з вулиці Липській, не пропустивши на перехресті Mercedes, за кермом якого знаходився син Шуфрича, Нестор Несторович", - сказано в повідомленні.

В результаті зіткнення автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження. На щастя, водії іномарок практично не постраждали.

Син Нестора Шуфрича потрапив у ДТП в Києві (Фото: facebook.com/vartovi.espreso)

Варто відзначити, що це не перше ДТП за участю сина Нестора Шуфрича. У 2017 році він збив пішохода на вулиці Шота Руставелі. Як повідомили пізніше в пресслужбі нардепа, автомобіль Bentley не належить Нестору Шуфричу-молодшому, а був наданий автосалоном для фільмування кліпу.

Проте сина депутата визнали винним у скоєнні ДТП, що спричинила серйозні тілесні травми. Суд засудив його до трьох років позбавлення волі з відстрочкою на один рік від відбування покарання.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що нардеп Нестор Шуфрич похвалився тим, що вбивав тварин в Африці та викликав хвилю гніву.