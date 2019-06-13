Сын легендарного российского спортсмена зарезал свою мать: все детали

Убийство супруги легендарного питерского хоккеиста, Максима Соколова, бывшего вратаря СКА, совершил його 18-летний сын Максим Соколов-младший. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Трагедия произошла в доме спортсмена в поселке Новая Романовка (Всеволожский район Ленинградской области). Сын хоккеиста расправился с матерью, 45-летней Ириной, в присутствии своего брата, 15-летнего Арсения.

По заявлению Арсения, брат зашел в его спальню с ножом и пригрозил убить его. Несмотря на это, Арсению удалось сбежать. Он бросился на помощь к соседям, которые и обнаружили мертвую женщину и лежащего рядом с ней Максима с раной на шее. После расправы над родной матерью он пытался покончить с собой.

Убийство жены хоккеиста Максима Соколова совершил его сын (фото: Telegram-канал Mash)

Отметим, что Соколов-младший также занимался хоккеем, как и его отец. Он играл за клуб СКА-1946, который тренирует его легендарный отец, в качестве вратаря.

После попытки суицида 18-летний Максим доставлен в больницу с порезами шеи и рук. 15-летнего Арсения, на глазах у которого случилась трагедия, также поместили в больницу в шоковом состоянии.

В СМИ сообщают, что Максим набросился на мать после сильной ссоры.

Убийство жены хоккеиста Максима Соколова совершил его сын (Максим Соколов-младший, фото: соцсети)

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