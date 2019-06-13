Лесник подстрелил мальчика под Житомиром: чем закончился инцидент (видео)

Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчина ранил мальчика-соседа из ружья, хотя стрелял по птице. Ребенка прооперировали

Мужчина ранил из ружья 12-летнего мальчика из соседнего двора. Инцидент произошел в селе Пятка под Житомиром. 50-летний лесник хотел отпугнуть коршуна, который охотился на кур, но пуля попала в ребенка. Родители парня решили не предъявлять претензии стрелку и списали все на несчастный случай, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик получил ранение в спину. Его госпитализировали, и медики смогли извлечь пулю из тела - она застряла между лопатками. Теперь ребенок уже не в реанимации, а в хирургическом отделении. К счастью, важные органы не были задеты.

Задержанный лесник рассказал полиции, что целился из своего двора в птицу на дереве. После выстрела из мелкокалиберного оружия пуля пролетела полкилометра и попала в мальчика, который находился возле своего отца около дома, рассказала глава отдела по связям общественностью полиции Житомирской области Ольга Номерчук.

Парень сидел на корточках и срезал куст. В этот момент в него и попала пуля - как она смогла пролететь такое расстояние, родитель ребенка понимает.

Фото: скриншот

По словам дочери работника лесного хозяйства Натальи Полищук, никто не знал, что пуля попадет в человека.

"Он нечаянно его подстрелил", - подчеркнула она.

У стрелка дома хранится и зарегистрированное, и не зарегистрированное оружие. Злосчастный выстрел был совершен из незарегистрированного ружья. Мужчина работает лесником 10 лет.

Делом занялось Государственное бюро расследований, и его действия квалифицируют как покушение на умышленное убийство. Если вину стрелка докажут, его "светит" до 15 лет тюрьмы.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе бывший полицейский устроил стрельбу - на линии огня оказалась молодая женщина с коляской, но случайный прохожий прикрыл ее собой, и она не пострадала.

Также мы писали о том, что что в Переяслав-Хмельницком простились с пятилетним Кириллом Тлявовым, которого подстрелили полицейские. Добавим, что что жена одного из полицейских набросилась на родителей погибшего ребенка и обвинила их в том, что часть вины за его смерть лежит на них.