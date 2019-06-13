ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Лесник подстрелил мальчика под Житомиром: чем закончился инцидент (видео)

STYLERПроисшествия    13.06.2019 - 20:57
Лесник подстрелил мальчика под Житомиром: чем закончился инцидент (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Мужчина ранил мальчика-соседа из ружья, хотя стрелял по птице. Ребенка прооперировали

Мужчина ранил из ружья 12-летнего мальчика из соседнего двора. Инцидент произошел в селе Пятка под Житомиром. 50-летний лесник хотел отпугнуть коршуна, который охотился на кур, но пуля попала в ребенка. Родители парня решили не предъявлять претензии стрелку и списали все на несчастный случай, говорится в сюжете ТСН.

Мальчик получил ранение в спину. Его госпитализировали, и медики смогли извлечь пулю из тела - она застряла между лопатками. Теперь ребенок уже не в реанимации, а в хирургическом отделении. К счастью, важные органы не были задеты.

Задержанный лесник рассказал полиции, что целился из своего двора в птицу на дереве. После выстрела из мелкокалиберного оружия пуля пролетела полкилометра и попала в мальчика, который находился возле своего отца около дома, рассказала глава отдела по связям общественностью полиции Житомирской области Ольга Номерчук. 

Парень сидел на корточках и срезал куст. В этот момент в него и попала пуля - как она смогла пролететь такое расстояние, родитель ребенка понимает.

 

Фото: скриншот

По словам дочери работника лесного хозяйства Натальи Полищук, никто не знал, что пуля попадет в человека.

"Он нечаянно его подстрелил", - подчеркнула она. 

У стрелка дома хранится и зарегистрированное, и не зарегистрированное оружие. Злосчастный выстрел был совершен из незарегистрированного ружья. Мужчина работает лесником 10 лет. 

Делом занялось Государственное бюро расследований, и его действия квалифицируют как покушение на умышленное убийство. Если вину стрелка докажут, его "светит" до 15 лет тюрьмы.

 Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, недавно в Одессе бывший полицейский устроил стрельбу - на линии огня оказалась молодая женщина с коляской, но случайный прохожий прикрыл ее собой, и она не пострадала.

Также мы писали о том, что что в Переяслав-Хмельницком простились с пятилетним Кириллом Тлявовым, которого подстрелили полицейские. Добавим, что что жена одного из полицейских набросилась на родителей погибшего ребенка и обвинила их в том, что часть вины за его смерть лежит на них.

На глазах у ребенка: под Киевом утонула горе-мать с пятилетним сыном (фото) В очереди к врачу: в поликлинике Киева умерла женщина (фото)
Новости Украины ЖитомирполицияпреступленияинцидентСтрельба
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь