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В очереди к врачу: в поликлинике Киева умерла женщина (фото)

STYLERПроисшествия    13.06.2019 - 16:23
В очереди к врачу: в поликлинике Киева умерла женщина (фото)
Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (коллаж: РБК-Украина, фото: kiev.informator.ua)

Смерть наступила моментально прямо под кабинетом врача

Женщина умерла в одной из киевских поликлиник во время ожидания своей очереди. Ей внезапно стало плохо и она скончалась прямо на месте. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около 11:00 в четверг, 13 июня, в Консультативно-диагностическом центре, который находится по улице Гарматная,36 (Соломенский район). 

Сообщается, что пожилая женщина ожидала своей очереди, сидя на лавочке под врачебным кабинетом. Внезапно ей стало плохо и она скончалась на месте.

В очереди к врачу: в поликлинике Киева умерла женщина (фото)

Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (фото: kiev.informator.ua)

Родные погибшей рассказали, что у нее не было каких-либо серьезных заболеваний, а к врачу она пошла из-за жалоб на слабость, которую она чувствовала накануне смерти.

В очереди к врачу: в поликлинике Киева умерла женщина (фото)

Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (фото: kiev.informator.ua)

Родственники очень раздосадованы тем, что "скорая" отказалась приехать на вызов, также, как и сотрудники поликлиники. Ей пришлось обращаться за помощью в медучреждение. Но своей очереди она так и не дождалась.

В очереди к врачу: в поликлинике Киева умерла женщина (фото)

Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (фото: kiev.informator.ua)

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