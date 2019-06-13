В очереди к врачу: в поликлинике Киева умерла женщина (фото)

Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (коллаж: РБК-Украина, фото: kiev.informator.ua)

Смерть наступила моментально прямо под кабинетом врача

Женщина умерла в одной из киевских поликлиник во время ожидания своей очереди. Ей внезапно стало плохо и она скончалась прямо на месте. Об этом сообщает "Информатор".

Трагедия произошла около 11:00 в четверг, 13 июня, в Консультативно-диагностическом центре, который находится по улице Гарматная,36 (Соломенский район).

Сообщается, что пожилая женщина ожидала своей очереди, сидя на лавочке под врачебным кабинетом. Внезапно ей стало плохо и она скончалась на месте.

Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (фото: kiev.informator.ua)

Родные погибшей рассказали, что у нее не было каких-либо серьезных заболеваний, а к врачу она пошла из-за жалоб на слабость, которую она чувствовала накануне смерти.

Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (фото: kiev.informator.ua)

Родственники очень раздосадованы тем, что "скорая" отказалась приехать на вызов, также, как и сотрудники поликлиники. Ей пришлось обращаться за помощью в медучреждение. Но своей очереди она так и не дождалась.

Женщина умерла в поликлинике Киева в очереди к врачу (фото: kiev.informator.ua)

Ранее сообщалось, что звезда "Секса в большом городе" умерла по дороге в больницу.

Также мы писали о том, что известный певец умер прямо на сцене при странных обстоятельствах.

Напомним, Бари Алибасов, несмотря на известия о его предсмертном состоянии, вышел из комы и даже сделал селфи с сыном.