Сын Григория Чапкиса сделал жене эффектный подарок за 2,7 миллиона

"Санта пришел раньше в этом году. Он хотел убедиться, что его маленький семейный путь будет стильным. Веселого Рождества Эмбер, Николя, Макс. Папа вас очень любит", - написал Чапкис.

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

На Рождество он подарил своей любимой белый автомобиль Mercedes–Benz CLS Coupe 2021 года. Он поставил авто возле дома и украсил его огромным красным бантом.

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Отметим, что в Украине стоимость такой модели составляет от 62 до 89 тысяч евро (2 млн - 2,7 млн гривен) в зависимости от комплектации.

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

"Я попросила у Санты машину меньшего размера с меньшим расходом топлива, я думала о Приусе. Спонтанно Санта прилетел в Хантингтон-Бич и отвез эту великолепную красавицу домой, а затем вскочил в самолет, чтобы улететь в Пуэрто-Рико по работе. Санта не хотел, чтобы я ждала подарок две недели. Какой хороший парень", - написала Эмбер на своей странице.

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Ее подписчики написали, что она заслужила на эту машину.

Отметим, что Грегу Чапкису 42 года и он давно уже живет в США, где создал семью и преуспел как танцор. Он открыл танцевальную школу Chapkis Dance.