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Син Григорія Чапкіса зробив дружині ефектний подарунок за 2,7 мільйона

Автор: Роман Мирончук

Син Григорія Чапкіса Грег вирішив порадувати свою дружину Ембер автомобілем Mercedes-Benz, який коштує до 89 тисяч євро (2,7 мільйона гривень).

Фото подарунка Грег Чапкіс опублікував в Instagram.

"Санта прийшов раніше цього року. Він хотів переконатися, що його маленький сімейний шлях буде стильним. Веселого Різдва Ембер, Ніколя, Макс. Тато вас дуже любить", - написав Чапкіс.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

На Різдво він подарував своїй коханій білий автомобіль Mercedes-Benz CLS Coupe 2021 року. Він поставив авто біля будинку і прикрасив його величезним червоним бантом.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Зазначимо, що в Україні вартість такої моделі становить від 62 до 89 тисяч євро (2 млн - 2,7 млн гривень) залежно від комплектації.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

"Я попросила у Санти машину меншого розміру з меншою витратою палива, я думала про Пріус. Спонтанно Санта прилетів в Хантінгтон-Біч і відвіз цю чудову красуню додому, а потім сів в літак, щоб полетіти в Пуерто-Ріко по роботі. Санта не хотів, щоб я чекала подарунок два тижні. Який хороший хлопець", - написала Ембер на своїй сторінці.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Її фоловери написали, що вона заслужила на цю машину.

Зазначимо, що Грегу Чапкісу 42 роки і він давно вже живе в США, де створив сім'ю і досяг успіху як танцюрист. Він відкрив танцювальну школу Chapkis Dance.

Нагадаємо, що знаменитий батько Грега Григорій Чапкіс помер у Києві у віці 91 року. Смерть легендарного танцюриста і хореографа настала 13 червня 2021 року.

Ми також писали про те, що Грег Чапкіс показав будинок, в якому він виріс.

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