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Сын Григория Чапкиса сделал жене эффектный подарок за 2,7 миллиона

Новина українською →
США, Понедельник 27 декабря 2021 22:20
Сын Григория Чапкиса сделал жене эффектный подарок за 2,7 миллиона Фото: Грег Чапкис вместе с женой Эмбер (instagram.com/gregchapkis)
Автор: Роман Мирончук

Сын Григория Чапкиса Грег решил порадовать свою жену Эмбер автомобилем Mercedes-Benz, который стоит до 89 тысяч евро (2,7 миллиона гривен).

Фото подарка Грег Чапкис опубликовал в Instagram.

"Санта пришел раньше в этом году. Он хотел убедиться, что его маленький семейный путь будет стильным. Веселого Рождества Эмбер, Николя, Макс. Папа вас очень любит", - написал Чапкис.

Сын Григория Чапкиса сделал жене эффектный подарок за 2,7 миллиона

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

На Рождество он подарил своей любимой белый автомобиль Mercedes–Benz CLS Coupe 2021 года. Он поставил авто возле дома и украсил его огромным красным бантом.

Сын Григория Чапкиса сделал жене эффектный подарок за 2,7 миллиона

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Отметим, что в Украине стоимость такой модели составляет от 62 до 89 тысяч евро (2 млн - 2,7 млн гривен) в зависимости от комплектации.

Сын Григория Чапкиса сделал жене эффектный подарок за 2,7 миллиона

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

"Я попросила у Санты машину меньшего размера с меньшим расходом топлива, я думала о Приусе. Спонтанно Санта прилетел в Хантингтон-Бич и отвез эту великолепную красавицу домой, а затем вскочил в самолет, чтобы улететь в Пуэрто-Рико по работе. Санта не хотел, чтобы я ждала подарок две недели. Какой хороший парень", - написала Эмбер на своей странице.

Сын Григория Чапкиса сделал жене эффектный подарок за 2,7 миллиона

Грег Чапкис подарил жене белый Mercedesз-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Ее подписчики написали, что она заслужила на эту машину.

Отметим, что Грегу Чапкису 42 года и он давно уже живет в США, где создал семью и преуспел как танцор. Он открыл танцевальную школу Chapkis Dance.

Напомним, что знаменитый отец Грега Григорий Чапкис умер в Киеве в возрасте 91 года. Смерть легендарного танцора и хореографа наступила 13 июня 2021 года.

Мы также писали о том, что Грег Чапкис показал дом, в котором он вырос.

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