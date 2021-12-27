Син Григорія Чапкіса зробив дружині ефектний подарунок за 2,7 мільйона

Син Григорія Чапкіса Грег вирішив порадувати свою дружину Ембер автомобілем Mercedes-Benz, який коштує до 89 тисяч євро (2,7 мільйона гривень).

"Санта прийшов раніше цього року. Він хотів переконатися, що його маленький сімейний шлях буде стильним. Веселого Різдва Ембер, Ніколя, Макс. Тато вас дуже любить", - написав Чапкіс.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

На Різдво він подарував своїй коханій білий автомобіль Mercedes-Benz CLS Coupe 2021 року. Він поставив авто біля будинку і прикрасив його величезним червоним бантом.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Зазначимо, що в Україні вартість такої моделі становить від 62 до 89 тисяч євро (2 млн - 2,7 млн гривень) залежно від комплектації.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

"Я попросила у Санти машину меншого розміру з меншою витратою палива, я думала про Пріус. Спонтанно Санта прилетів в Хантінгтон-Біч і відвіз цю чудову красуню додому, а потім сів в літак, щоб полетіти в Пуерто-Ріко по роботі. Санта не хотів, щоб я чекала подарунок два тижні. Який хороший хлопець", - написала Ембер на своїй сторінці.

Грег Чапкіс подарував дружині білий Mercedes-Benz (фото: instagram.com/gregchapkis)

Її фоловери написали, що вона заслужила на цю машину.

Зазначимо, що Грегу Чапкісу 42 роки і він давно вже живе в США, де створив сім'ю і досяг успіху як танцюрист. Він відкрив танцювальну школу Chapkis Dance.